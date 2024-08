Žene žrtve nasilja godinama bez podrške i zaštite

Podgorica, (MINA) – Ubistvo koje se dogodilo u srijedu u Podgorici još jednom je pokazalo potpuni slom sistema pred ženama žrtvama porodičnog nasilja, saopštila je poslanica Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović.

Ona je kazala da nasilje u porodici ostaje bez sistemske reakcije godinama, a posljedice su ubijene žrtve, koje nijesu dobile podršku i zaštitu na vrijeme.

Kako je rekla Novaković Đurović, činjenica da je žrtva prijavljivala prijetnje nevjenčanog supruga, a da nadležni nijesu prepoznali elemente krivičnog djela, posebno uznemirava i širi potpuni osjećaj nesigurnosti u državi za svaku ženu koja se za pomoć obrati institucijama.

“Postavlja se pitanje koliko još žena treba da strada od posljedica nasilja u porodici da bi institucije konačno preduzele hitne mjere za sprečavanje femicida”, navela je Novaković Đurović.

Ona je rekla da rodno zasnovano nasilje u kontinuitetu završava tragičnim slučajevima, kao i da na tom pitanju država pokazuje svoju pravu snagu.

“Zato je neophodno da se, pored zakona, prevencije i kažnjavanja nasilnika, adekvatno ocijene i pojedinci u sistemu koji svojim nečinjenjem i propustima šalju poruku da je nasilje prihvatljivo i minimalno kažnjivo”, zaključila je Novaković Đurović.

