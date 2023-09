Zdravstveni sistem efikasno i sinhronizovano djelovao

Podgorica, (MINA) – Zdravstveni sistem je efikasno i sinhronizovano djelovao i u najkraćem roku zbrinuo je sve osobe koje su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći na putu Cetinje – Budva, i pružio im neohodnu zdravstvenu zaštitu, ocijenjeno je tokom obilaska Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Iz Ministarstva zdravlja saopštili su da su resorni ministar Dragoslav Šćekić i direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) Vuk Niković obišli KCCG, gdje ih je direktorica te zdravstvene ustanove Ljiljana Radulović informisala o stanju povrijeđenih u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se oko podne dogodila u mjestu Obzovica.

Kako su naveli, Radulović je upoznala Šćekića da je sedam pacijenata iz cetinjske bolnice upućeno u KCCG i da se sprovode neophodne dijagnostičke i druge procedure, kao i da je iz cetinjske bolnice najavljen transport još tri povrijeđena.

„Konstatovano je da je zdravstveni sistem efikasno, brzo i sinhronizovano djelovao i u najkraćem roku zbrinuo sve povrijeđene i pružio im neohodnu zdravstvenu zaštitu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ekipe ZHMP, Doma zdravlja, Opšte bolnice Cetinje i pripadnika Uprave policije, uz podršku kolega iz Podgorice i Budve, u najkraćem roku bile na mjestu nesreće i pružile pomoć unesrećenima.

Iz Ministarstva su rekli da je Šćekić u stalnoj komunikaciji i sa direktorom Opšte bolnice Cetinje Ivanom Ivanovićem, gdje je takođe zadržano na liječenju 17 povrijeđenih iz udesa i svi su van životne opasnosti.

„Izražavajući žaljenje zbog teške nesreće i izgubljenih života, Šćekić je porodicama nastradalih uputio izraze najiskrenijeg saučešća, a povrijeđenima brz i uspješan oporavak“, kaže se u saopštenju.

