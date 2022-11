ZBŠ: DPS nasilno pokušava da spriječi promjenu vlasti u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Batinaši Demokratske partije socijalista iz Nikšića, uz koordinaciju predsjednika Opštine Šavnik Jugoslava Jakića, nasilno pokušavaju da spriječe promjenu vlasti u gradu, saopšteno je iz Koalicija “Za budućnost Šavnika”.

Iz te koalicije kazali su da su četvorica “Jakićevih siledžija mučki i bez povoda fizički napali njihovog člana biračkog odbora Radula Lazovića i divljački polomili kutije i inventar na biračkom mjestu Kruševice”.

“To su uradili iz panike i bijesa jer oni koje su prepisali u Šavnik za potrebe izbora su počeli da odustaju od namjere da nelegalno utiču na budućnost ove opštine”, kaže se u saopštenju.

Iz Koalicija “Za budućnost Šavnika” pozvali su organe reda da zaštite njihove članove biračkih odbora koji niesu napravili ni najmanji incident od 23. oktobra do danas.

“Odbrana Šavnika od kriminalnih hordi DPS i dalje traje. Mafijaške strukture i prepisani stanovnici drugih opština od 23. oktobra žele spriječiti da se demokratska volja građana Šavnika jasno i slobodno iskaže u korist koalicije “Za budućnost Šavnika””, zaključuje se u saopštenju.

