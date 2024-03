Zbog više imovinskih delikata u Nikšiću procesuirano pet izvršilaca

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić u martu su rasvijetlili osam krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata i nadležnom tužilaštvu procesuirali pet osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su rekli da je protiv R.H. (36) podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa na štetu pravnog jednog lica.

Kako se navodi, R.H. je iz prostorija tog pravnog lica u mjestu Ozrinići, otuđio više komada prohromskih cijevi kao i drugog materijala od prohroma u vrijednosti oko 1,4 hiljade EUR.

On je uhapšen i priveden tužiocu koji mu je odredio zadržavanje do 72 sata.

Iz policije su rekli da su otuđeni predmeti pronađeni i vraćeni vlasniku.

Navodi se da se za dva krivična djela teška krađa i krivično djelo oduzimanje vozila sumnjiči I.B. (20) iz Nikšića.

„On je, kako se sumnja, od jedne osobe otuđio putničko motorno vozilo, a od drugog određenu količinu bakra, mesinga i akumulatora“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je I.B. krivično djelo oduzimanje vozila izvršio i na štetu jednog fizičkog lica od kojeg je oduzeo vozilo koje je bilo parkirano.

„Vozila su pronađena i vraćena vlasnicima, a I.B. je uhapšen“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da je protiv maloljetnika od 17 godina podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

On je, kako se navodi, otuđio vozilo koje je bilo parkirano.

Dodaje se da je nikšićka policija podnijela krivičnu prijavu i protiv P.V. (62) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari na način što je u dva stana vlasništvo oštećenog, porušio pregradne zidove i oštetio elektro i vodovodnu instalaciju.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici protiv F.S. (30) podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivična djela oduzimanje vozila, nasilničko ponašanje i prinuda.

„On je oštećenom licu zadao više udaraca u predjelu glave i tijela, da bi mu nakon toga polomio mobilni telefon, i od njega oduzeo putničko motorno vozilo i odvezao se“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, predmetno vozilo je pronađeno i vraćeno vlasniku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS