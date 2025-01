Zbog seksualnog uznemiravanja u Budvi uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva uhapsili su S.S. (64), zbog sumnje da je u tom gradu seksualno uznemiravao maloljetnu osobu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je u četvrtak budvanskoj policiji prijavljeno da je nepoznata osoba maloljetnici prišla na ulici, uputila joj određene riječi i poljubila je u ruku i obraz.

Nakon toga se, kako su rekli iz policije, oštećena udaljila u pravcu svoje kuće.

Oni su kazali da je sa prijavom, odnosno događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem su nalogu policijski službenici preduzeli niz daljih mjera i radnji iz svoje nadležnosti i identifikovali osumnjičenu osobu.

„U službene prostorije doveden je S.S. od kojeg su policijski službenici prikupili obavještenje na zapisnik, pa su sa cjelokupnim spisima predmeta povratno upoznali postupajućeg tužioca, koji je kvalifikovao krivično djelo seksualno uznemiravanje“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je S.S uhapšen po nalogu tužioca.

