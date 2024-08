Zbog prebrze vožnje uhapšene tri osobe

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je tri osobe zbog prebrze vožnje, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever uhapsili državljanina Srbije E.Đ. (28), jer je vozio 137 kilometara na sat (km/h) na dijelu puta gdje je brzina ograničena do 50 km/h.

“Policijski službenici su u Bijelom Polju uhapsili L.Š. (23) iz tog grada, zbog kretanja vozilom brzinom od 142 km/h na dijelu puta gdje je brzina ograničena do 50 km/h”, naveli su iz policije na mreži X.

Iz policije su kazali da je u mjestu Dragalj, na putu Nikšić-Risan, uhapšen Ž.U. (49) iz Herceg Novog, zbog vožnje 144 km/h na dijelu puta gdje je brzina ograničena na 60 km/h.

