Zbog požara isključen dalekovod, više naselja bez struje

Podgorica, (MINA) – Više gradskih i prigradskih naselja u Podgorici trenutno je bez struje, jer je dalekovod Vojni logor isključen zbog požara na brdu Gorica, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Kako su kazali iz CEDIS-a, bez struje su korisnici iz Mosora, dijela Zlatice, dijela Rogama, Smokovca, Peuta, Gornje i Donje Vrbica, Repetitora Sjenica i dijela Meduna.

Veliki požar izbio je večeras na sjevernoj strani Gorice, a vatra se usljed sjevernog vjetra širi na druge djelove brda i zahvatila je veću površinu borove šume.

Vatrogasne ekipe su na terenu.

