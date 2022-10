Zbog magle na beogradskom aerodromu pomjeren dolazak Fon der Lajen

Podgorica, (MINA) – Dolazak u Podgoricu predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen pomjeren je zbog magle na beogradskom aerodromu, saopštili su iz EU info centra.

“Očekuje se kašnjenje od najmanje jednog sata”, kazali su iz EU info centra.

Oni su naveli da će novi termin dolaska Fon der Lajen biti naknadno poznat.

Planirano je da Fon der Lajen danas u Crnoj Gori boravi u okviru regionalne posjete Zapadnom Balkanu.

Iz delegacije Evropske unije u Podgorici je prethodno saopšteno da će se Fon der Lajen sastati u Vili Gorica sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, a nakon sastanka je planirana zajednička konferencija za medije.

Kako je najavljeno, predsjednica EK zatim će se sastati sa predsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem.

“Nakon sastanka, ona će posjetiti elektroprenosni objekat u Podgorici koji je dio Transbalkanskog koridora za prenos električne energije”, kazali su u saopštenju delegacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS