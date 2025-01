Zbog krađe vozila zadržana jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata M.B. osumnjičenom za tešku krađu.

Iz podgoričkog ODT-a saopštili su da je osumnjičeni u ponedjeljak oko 21 sat, došao do putničkog motornog vozila sa još dvije osobe, od kojih je jedna odvalila kvaku na vratima vozača, prespojila žice i upalila vozilo.

Navodi se da je za to vrijeme M.B. sa još jednom osobom čuvao stražu.

„Nakon toga su se odvezli sa lica mjesta, a osumnjičeni je kasnije vozilo prodao i tako pribavio protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti oduzetog vozila“, kaže se u saopštenju.

