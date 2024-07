ZBCG: Podržavamo inicijativu DPS-a za pokretanje parlamentarne istrage

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) u potpunosti podržava inicijativu poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) o pokretanju parlamentarne istrage u slučaju poznatom kao državni udar, saopštili su iz te koalicje.

Iz koalicije ZBCG su rekli da će, čim se steknu zakonske i poslovničke mogućnosti, njihovi poslanici glasati za tu inicijativu.

Oni su kazali da nemaju dilemu da se stvarni razlozi na kojima počiva ta inicijativa ne nalaze u oslobađajućoj presudi u slučaju državni udar, već obračunu sa starim kadrom DPS-a koji će, kako su naveli, nakon završetka parlamentarne istrage ekspresno okončati u zatvoru.

„Prvi koji će završiti u zatvoru, nakon saslušanja na anketnom odboru, svakako je nalogodavac ove kriminalne optužnice Milo Đukanović, zatim bivši ministar pravde Zoran Pažin, koji je prijetio i uslovljavao bivšeg agenta CIA Džozefa Asada da lažno optuži lidere Demokratskog fronta (DF)“, rekli su iz koalicije ZBCG.

Oni su naveli da je sljedeći bivši ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović koji je, kako su kazali, u Stejt Departmentu svjesno obmanjivao njihove visoke zvaničnike kako bi izvršili pritisak na Asada da lažno svjedoči.

Iz koalicije ZBCG su kazali da se za zatvor mora pripremiti bivši ministar zdravlja Budimir Šegrt „zbog davanja lažnog svjedočkog iskaza u kojem je tvrdio da je obavijestio Duška Markovića da se priprema državni udar, što je ovaj javno negirao tokom jednog premijerskog sata“.

„Naravno, zatvor će teško izbjeći Vesna Medenica koja je dogovarala sa Suzanom Mugošom ( koja će takođe morati u zatvor) odbijanje dokaza odbrane kako je Saša Sinđelić, pod punom kontrolom Milivoja Katnića i Saše Čađenovića, lažno svjedočio i dobio status svjedoka saradnika“, navodi se u saopštenju.

Iz koalicije ZBCG su rekli da se raduju pojavljivanju pred anketnim odborom Petra Lazovića i Ljuba Milovića koji su „slali izvjesnog D. da mužu sudije Seke Piletić ponudi novac kako bi liderima DF-a bila potvrđena prvostepena presuda“.

„Namjera mladih lavova da se oslobode balasta Mila Đukanovića, Zorana Pažina i ostalih iz OKG-a kroz najavljenu parlamentarnu istragu za svaku je pohvalu“, kazali su iz koalicije ZBCG.

Za nju će, kako su dodali, imati njihovu punu podršku, „jer žele da im pomognu da raskrste sa svojom ružnom prošlošću“.

Iz koalicije ZBCG su rekli da će im, kao znak dobre volje, za početak poslati 800 GB materijala i dokaza za njihove partijske drugove i funkcionere, kako bi se mogli valjano pripremiti za parlamentarnu istragu.

„Naravno, kolege iz DPS-a ohrabrujemo da požure sa inicijativom, jer neki od današnjih učesnika press konferencije vrlo brzo mogu biti u problemu, ako neka aktuelna tužilačka istraga utvrdi da žive u Bemaks zgradama napravljenim od pranja novca, a da to nijesu prijavili njihovoj Jeleni iz ASK-a. A to svakako, što bi rekli naši advokati, nije po zakonu, a nije ni lepo”, kaže se u saopštenju ZBCG.

