Završna mjerila ohrabrenje za dalji nastavak reformi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi dobijanjem završnih mjerila za poglavlja 23 i 24 dobila priznanje za rezultate ostvarene do sada i ohrabrenje za dalji nastavak reformi u oblasti vladavine prava, kazala je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, na sastanku Marović sa švedskom ambasadorkom Anikom Ben David poručeno je da Crna Gora ostaje najnaprednija država u procesu evropske integracije i da Švedska u potpunosti podržava evropsku perspektivu regiona.

Sa sastanka je poručeno da će, u susret predsjedavanju Savjetom Evropske unije (EU) od januara sljedeće godine, Švedska nastaviti da podržava Crnu Goru u ubrzanju reformi u procesu evropske integracije.

Marović je ukazala da je najvažniji zadatak mandata Vlade ubrzanje reformi na evropskom putu.

Ona je rekla da će Ministarstvo evropskih poslova, kao koodinator tog procesa, nastojati da izvrši reorganizaciju pregovaračke strukture kako bi bila operativnija i efikasnija u odgovoru na sve zadatke koji proizilaze iz evropske agende.

„Takođe, dodatno je pojasnila da je u fokusu ispunjavanje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 i da bi dobijanjem završnih mjerila Crna Gora dobila priznanje za rezultate ostvarene do sada i ohrabrenje za dalji nastavak reformi u oblasti vladavine prava“, navodi se u saopštenju.

Marović je kazala da završna mjerila u poglavljima 23 i 24 predstavljaju dvije strane jednog novčića – politički i tehnički dio procesa, i da Crna Gora očekuje da će njeni rezultati na tom planu biti prepoznati.

Ona je dodala da stabilna podrška građana članstvu Crne Gore u EU dodatno obavezuje sve političke aktere da rade na ubrzanju reformi kako bi Crna Gora postala sljedeća članica evropske porodice država.

Ben David je, kako je saopšteno, čestitala povodom formiranja nove demokratske Vlade i istakla da sa ovom institucionalnom postavkom Crna Gora pokazuje demokratsku zrelost i čvrstu volju za dalji napredak na putu ka EU.

„Radujemo se daljoj saradnji između dvije države u svim oblastima od zajedničkog interesa“, navela je Ben David.

Ona je kazala da Švedska može ponuditi ekspertsku podršku u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i da razmjena najboljih praksi može dati dodatni impuls daljem napretku Crne Gore u dijelu vladavine prava.

Ben David je zahvalila na podršci Crne Gore za članstvo Švedske u NATO-u, ističući da je u teškim trenucima izazvanim oružanim sukobom u Ukrajini narušena bezbjednosna perspektiva i da je jako važno pokazati spremnost za prijem u strukturu koja garantuje mir i stabilnost.

Marović je poručila da prijem još jedne demokratske države u NATO znači samo čvršću i stabilniju porodicu država u okviru Alijanse i daje dodatni impuls saradnji EU i NATO u dijelu bezbjednosnih pitanja.

