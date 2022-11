Završena rasprava o Predlogu zakonu o popisu stanovništva

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta završili su raspravu o Predlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, i o tome će se izjasniti naknadno.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je tokom rasprave da u Crnoj Gori trenutno ne postoji politička stabilnost za organizovanje popisa, dodajući da bi bilo realno da on bude održan u oktobru ili novembru naredne godine.

Kako je ranije saopšteno, popisom su obuhvaćeni crnogorski državljani koji imaju prebivalište ili boravište u Crnoj Gori bez obzira da li su prisutni u mjestu stanovanja ili privremeno borave u drugom mjestu u Crnoj Gori ili u drugoj državi i stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak.

O osobama koja se obuhvataju popisom prikupiće se podaci o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja i jedinstvenom matičnom broju, mjestu i državi rođenja, bračnom statusu, odnosno vanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu lica istog pola.

Kako je saopšteno, popis će obuhvatiti i podatke o državljanstvu, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem i jeziku kojim lice uobičajeno govori.

“Izuzetno, ako lice ne želi da se izjasni o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem i jeziku kojim uobičajeno govori, upisuje se odgovor „Ne želi da se izjasni“”, kaže se u predloženom zakonu.

U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je popis je, za dio crnogorskog parlamenta, isključivo politički alat za poništavanje građanske Crne Gore.

