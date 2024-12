Završena rasprava o izboru predsjednika Skupštine Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Odbornici Skupštine Glavnog grada završili su raspravu o izboru predsjednika lokalnog parlamenta.

Jedini kandidat za tu poziciju je nositeljka liste Za budućnost Podgorice, Jelena Borovinić Bojović, a predložili su je koalicija Za budućnost Crne Gore, koalicija Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrata i Pokret za Podgoricu.

Ona je bila predsjednica podgoričkog parlamenta i u prethodnom sazivu, a ranije je bila i ministarka zdravlja u 42. Vladi.

Odbornik koalicije Za budućnost Podgorice Mitar Šušić kazao je da je predlog da na čelu Skupštine bude Borovinić Bojović zasnovan, prije svega, na političkom dogovoru konstituenata većine, ali i na činjenici da je i u prethodnom sazivu uspješno vodila gradski parlament.

On je rekao da je Borovinić Bojović u prethodnom sazivu na kvalitetan i dobar način vodila Skupštinu Glavnog grada.

„Očekujemo da će biti tako i u narednom periodu i želio bih da damo doprinos kvalitetu parlamentarnog života, tako što ćemo jednoglasno izabrati Borovinić Bojović za predsjednicu Skupštine, uvažavajući činjenicu da je to u prethodnom sazivu radila veoma dobro, ali i njenu biografiju“, rekao je Šušić.

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Klikovac rekao je da će se današnjim izborom Borovinić Bojović potvrditi brutalna izborna prevara građana Podgorice.

„Pred nama je platforma Građanskog pokreta URA i Pokreta za Podgoricu, koja je nastala nakon izbora i nakon što su građani glasali tu platformu i listu za promjene u Glavnom gradu, glasali su anti-Vladinu platformu“, kazao je Klikovac.

On je podsjetio da će Pokret za Podgoricu glasati za one za koje je, „nejaki predsjednik države“ Jakov Milatović prije izbora kazao da vode antidržavnu, antievropsku i antigrađansku politiku.

„Isti ti su građanima govorili kada su rušili vlast u Podgorici, da je jedino Luka Rakčević koji valja u toj vlasti“, rekao je Klikovac.

On je kazao da su ljudi iz Pokreta za Podgoricu i Milatović ucijenjeni od premijera Milojka Spajića i predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

„Ova vlast se nije sastavljala u prostorijama Pokreta za Podgoricu, nego u Skupštini Crne Gore 25. decembra, na sastanku Mandića i odbornika, a onda su ti sastanci nastavljeni u Srpskoj kući, gdje su prisustvovali takođe Milatović i Mandić“, naveo je Klikovac.

On je kazao da je parlamentarna većina nastala na ucjenama.

„Njih interesuju samo lični interesi, funkcije po dubini, čuvene tabele od 43 ili 44 potrošačke jedinice, pravljenje novih gradskih preduzeća, nikakvi projekti i principi“, dodao je Klikovac.

Kako je rekao, onima koji su bili na listi koja nosi ime i prezime Jakova Milatovića, danas nije bitan ni Ustav, ni put u Evropsku uniju (EU).

„Oni danas prave vlast sa onima koji su persone non grata, sa kripto tajkunima, sa onima koji se ne drže nikakvih principa, a kada su rušili vlast govorili su da su se okupili oko vrijednosti, a ne oko interesa“, naveo je Klikovac.

Odbornica Zdenka Popović rekla je da Borovinić Bojović u prethodnom mandatu funkciju predsjednice Skupštine obavljala na najbolji način, uz zadovoljstvo opozicije i pozicije.

Ona je navela da je zapanjena činjenicom da predstavnik najveće opozicione partije čita platformu drugih političkih subjekata, a ne platformu i nešto što se tiče njegove političke partije.

„Izborna volja građana je u potpunosti ispoštovana, mi ni u jednoj varijanti nećemo dozvoliti opstrukciju Skupštine Glavnog grada, kao što smo to dozvolili u državnom parlamentu, gdje se pokazalo ko je destruktivan i ko je antievropski i ko je protiv evropskog puta“, navela je Popović.

Odbornica Građanskog pokreta URA Milena Vuković Sekulović kazala je da je predizborna kampanja sa Pokretom za Podgoricu bila bazirana na anti-Vladinoj politici.

Ona je navela da je Milatović u dva dana odlučio da se vrati „onamo odakle je potekao“.

„Ovdje nema nikakvih borba za funkcije, ovo je klasično ideološko svrstavanje Milatovića ka DF-u. Pristao je na neke ucjene ili šta li se već desilo, u to neću da ulazim, ali je iznevjerio glasove URA-e i svih ljudi koji su glasali za našu listu jer smo imali anti-Vladinu kampanju“, kazala je Vuković Sekulović.

Odbornik Evropskog saveza Boris Mugoša rekao je da oni ljudi koji treba da čuvaju interes pokazali da nijesu dostojni obavljanja tih funkcija.

„Pokazali su još jednom da u političkom životu postoji utočište pojedinaca koji koriste svaku priliku da predimenzioniraju svoju ulogu, ali to je kratkoročan način bavljenja politikom, ti ljudi dugoročno nemaju perspektivu na političkoj sceni“, naveo je Mugoša.

Odbornik pokreta Preokret Srđan Perić rekao je da su tri osnovna postulata u demokratiji – procedure, utvrđivanje nesporne većine i lokalna samouprava.

„Sve troje je pogaženo“, dodao je Perić.

Kako je rekao, većina je jasna u mandatima.

„Ali to nije bilo rečeno kada se obarala vlast, da je cilj personalno ista vlast i isti konstituenti, ista ideologija i isti način rada“, rekao je Perić.

Prema njegovim riječima, danas se povlači linija između vlasti i opozicije, kao i da se to radi neprincipijelno.

Odbornik Stranke evropskog progresa Ilija Mugoša čestitao je odbornicima verifikovane mandate, navodeći da je upitno da li će oni biti verifikovani u skladu sa zakonom.

„Danas smo se vratili na iste pozicije odakle smo krenuli“, rekao je Mugoša, navodeći da je 60 odsto građana na izborima reklo da želi da vidi nova lica na vodećim pozicijama.

Prema njegovim riječima, nakon 90 dana, potpuno ista lica su na strani političke većine, ali „sa manje integriteta“.

Mugoša je kazao da Pokret za Podgoricu nije vodio pregovore na bazi principa, već na bazi funkcija koje će dobiti.

„Ovaj proces je ogolio sve aktere i pokazao gdje Milatović ideološki pripada“, rekao je Mugoša.

Odbornik DPS-a Stefan Ćulafić kazao je da je vlast formirana u Srpskoj kući i da su je formirali Milatović i Mandić koji je, kako je naveo, lider parlamentarne većine.

„Ova skupštinska većina formirana na neprincipijelnoj bazi“, rekao je Ćulafić, dodajući da će stvarna gradonačelnica biti Borovinić Bojović.

Mitar Paunović iz Demokrata kazao je da je Borovinić Bojović bila ministarka u “prvoj demorkatskoj Vladi” i da je bila ocijenjena kao najbolja ministarka.

“Podgorica je ponosna što na čelo ovog doma dolazi neko kao ona”, rekao je Paunović, dodajući da ona ima podršku Demokrata.

Nermin Abdić koji je predvodio listu DPS-a, zahvalio je građanima na istrajnosti, poštenom i korektnom odnosu.

“Ponosan sam što su građani spoznali u našoj listi prave vrijednosti i što su izašli van političkih prostorija i glasali za građansku, proevropsku i građansku partiju”, poručio je Abdić.

On je naglasio da je ponosan što je predvodio tu listu, ističući da tokom kampanje niko od odborničkih kandidata nije uputio „otrovnu strijelu“ prema političkoj konkurenciji.

“Podigli smo nivo političke kulture, pokazali kako se može bolje i kvalitetnije”, poručio je Abdić.

On je poručio građanima da nijesu prokockali njihovo povjerenje. “Nijesmo vas izdali i nijesmo pravili neprincipijelne koalicije“,

Abdić je rekao da će DPS biti konstruktivna opozicija i u narednom periodu, podržati sve što je dobro, ali ne i one loše stvari koje su rađene u prethodnom sazivu.

“Mi nismo za to da ovaj grad stane, već da ovaj grad ide naprijed”, poručio je Abdić.

Na početku sjednice konstatovane su ostavke odbornicima koji više neće obavljati tu funkciju i potvrđeni mandati novim odbornicima.

Odbornik Evropskog saveza Boris Mugoša rekao je da je sjednica održana 28. novembra bila prva sjednica Skupštine Glavnog grada, a da je nakon toga Vlada utvrdila da je nezakonito zakazana shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi i zakazala prvu sjednicu Skupštine Glavnog grada.

On je pitao kako se mogu mandati koji su potvrđeni na nezakonitoj sjednici, mijenjati na zakonitoj sjednici.

Odbornik DPS-a Andrija Klikovac pitao je sekretara Skupštine da li, ako se nekad ustanovi da su promjene odbornika nelegalne, znači da je današnji izbor predsjednice Skupštine takođe nelegalan.

„Jer, ako se ustanovi da smo mi na sjednici 28. novembra verifikovali mandate koji su bili nezakoniti i da je trebalo danas da verifikujemo mandate, ne možemo nezakonito verifikovane mandate mijenjati, jer će onda i te promjene biti nezakonite“, rekao je Klikovac.

Predsjedavajući sjednici Mitar Vuković iz Demokrata kazao je da Vlada nijednom nije rekla da je nelegitimna verifikacija odborničkih mandata.

„Vlada nije nijednog momenta konstatovala da su nelegitimni odbornički mandati“, dodao je Vuković

Sekretar Skupštine Miloš Giljen kazao je da je Vlada usvojila informaciju o stanju u Skupštini Glavnog grada u pogledu održavanja prve sjednice novoizabrane Skupštine.

U zaključku Vlade, kako je dodao, navodi se da će Vlada sazvati sjednicu novoizabrane sjednice Skupštine Glavnog grada, sa jednom tačkom dnevnog reda – izbor predsjednika Skupštine, za 28. decembar.

„Ni u jednom trenutku ne pominje se tačka verifikacija mandata, jer su oni verifikovani“, naveo je Giljen.

Prva sjednica Skupštine Glavnog grada počela je 28. novembra, a prekinuta je nakon verifikacije mandata odbornicima, jer tada nije bilo predloga za predsjednika Skupštine.

Vlast u Glavnom gradu čine Pokret za Podgoricu, Pokret Evropa sad, Demokrate i koalicija Za budućnost Podgorice.

Kandidat za gradonačelnika je nosilac liste PES-a i Demokrata, Saša Mujović, a njegovi zamjenici funkcionerka Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić i Boris Spalević iz Demokrata.

