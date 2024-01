Zauzeti konstruktivan pristup u cilju što skorijeg izbora VDT-a

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa pozvala je predsjednika Skupštine Andriju Mandića i sve političke aktere na konstruktivan pristup u cilju što skorijeg izbora vrhovnog državnog tužioca.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Popa se, nakon učešća na sjednici Odbora za evropske integracije, sastala sa Madnićem.

Popa je istakla da je njena uloga u radu skupštinskih Odbora da skrene pažnju na novi zamah koji postoji kada su u pitanju evropske integracije Crne Gore.

Ona je pozdravila napredak koji je evidentan u proteklih par mjeseci, posebno kada su u pitanju imenovanja u pravosuđu, organizaciji popisa i izgradnji konsenzusa.

Kako je dodala Popa, primjetna je i mnogo pozitivnija atmosfera kada je u pitanju politički dijalog.

Ona je kazala da očekuje da će Mandić i svi politički akteri pokazati konstuktivan pristup u cilju što skorijeg izbora vrhovnog državnog tužioca.

Mandić je rekao da je kampanja koju opozicija neosnovano protiv njega vodi prethodnih dana dokaz dinamičnog političkog života, ali istovremeno i potreba nekih političara za unutarstranačkim pozicioniranjem.

On je kazao da rezultati parlamenta najbolje svjedoče o učincima te najvažnije institucije u Crnoj Gori.

Mandić je istakao da je Skupština uradila mnogo više po pitanju reformi u društvu i samim tim evropskih integracija za prethodnih par mjeseci otkako je izabran novi saziv, nego što su to učinili oni koji su vršili vlast prije promjena 2020. godine.

On je kazao da bi izbor VDT-a bio važan kako za Crnu Goru, tako i za pristupni proces zemlje u EU.

Mandić je istakao da će nastaviti da predano radi na izgradnji dijaloga između svih političkih subjekata.

