Zatvorske kazne zbog vožnje pod dejstvom alkohola i opijata

Podgorica, (MINA) – Beranac I.M. (29) osuđen je u Budvi na 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz budvanskog Suda za prekršaje.

Navodi se da je I.M. vozio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,36 promila.

“Sutkinja Magdalena Mijić je izrekla kaznu zatvora u trajanju od 15 dana berancu I.M.”, navodi se u saopštenju.

Na zatvorsku kaznu od 15 dana osuđen je i nikšićanin G.K. (36).

“Njega su 10. juna, u ranim jutarnjim satima, kontrolisali policijski službenici i preliminarnim “droga” testom konstatovali da je vozio pod dejstvom kokaina”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, okrivljenima I.M. i G.K. izrečeni su kazneni bodovi u maksimalnom iznosu, kao i zabrana upravljanja vozilima u maksimalnom trajanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS