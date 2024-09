Zatvaranje poglavlja biće sljedeća velika vijest za Crnu Goru i proces proširenja

Podgorica, (MINA) – Posvećenost Crne Gore u evropskim integracijama transformiše čitav proces proširenja, zaključeno je tokom sastanka predsjednika Vlade Milojka Spajića i generalnog direktora Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, Herta Jana Kopmana.

„Dugo niko nije zatvorio poglavlja, tako da bi to mogla biti sljedeća velika vijest za Crnu Goru i čitav proces proširenja”, rekao je Kopman.

Prema njegovim riječima, važno je nastaviti sa posvećenim radom, kako bi do kraja godine zatvorili četiri poglavlja i nastavili sa velikim napretkom.

“Plan rasta je zaista velika šansa da građani Crne Gore osjete konkretne benefite od ispunjavanja reformi“, poručio je Kopman.

Iz Vlade je saopšteno da je tokom razgovora u Briselu ocijenjeno da je velika posvećenost predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen dodatan impuls da se još jače radi u ispunjavanju zahtjeva iz EU agenda.

Kako se navodi, dodatna motivacija je i Plan rasta, koji će donijeti direktnu korist građanima i to u najskorijem roku.

Spajić je kazao da se sada važno da kroz saradnju sa parlamentom, uz puni doprinos vladajuće većine, zadrži snažan tempo i potvrdi potpuna posvećenost evropskoj integraciji.

“Svjesni smo da smo podigli očekivanja i siguran sam u saglasnost svih činilaca vlasti da nastavimo da isporučujemo rezultate iz EU agende, jer i građani to očekuje od nas“, naglasio je Spajić.

Na sastanku je istaknuto da će Evropska komisija sada posebnu pažnju posvetiti procesima, koji će omogućiti povećanje životnog standarda građana Crne Gore i ekonomsku konvergenciju.

