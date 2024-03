Zaracin: Dobijanje IBAR-a nije završena stvar

Podgorica, (MINA) – Dobri rezultati su najbolji način za ubrzanje evropske agende, kazao je izaslanik Vlade Njemačke za zemlje Zapadnog Balkana, Manuel Zaracin, dodajući da dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) nije već završena stvar.

Zaracin je to rekao u razgovoru sa premijerom Milojkom Spajićem.

“Apsolutna posvećenost borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ključna je za put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU)”, poručeno je tokom sastanka.

Dodaje se da je na sastanku naglašeno da je Vlada pokazala da je EU put od vitalnog značaja i prioritet za Crnu Goru, pošto je u kratkom periodu napravljen veliki korak u poglavljima 23 i 24, koja su dugo kočila pregovarački proces.

Zaracin je, kako je saopšteno iz Vlade, poručio da su dobri rezultati najbolji način za ubrzanje EU agende i da Crna Gora ima punu podršku Njemačke, ali da dobijanje IBAR-a nije već završena stvar.

Spajić je rekao da ispunjavanje uslova iz dijela koji se tiče vladavine prava i pravosuđa, mora biti u fokusu i kada Crna Gora bude punopravan član EU, a posebno sada kada je želja da se dobije IBAR do kraja belgijskog predsjedavanja EU.

On je, kako se navodi, dodao i da je neophodno da svi budu fokusirani kako bi se ispunio taj cilj.

„Ako dobijemo IBAR u junu biće to snažan signal svima, a ne samo Crnoj Gori. Dobar znak za zemlje Zapadnog Balkana, ali i ostale kandidate za EU. Bio bi to signal našoj administraciji, koja godinama čeka na ovakav iskorak u procesu pristupanja. To je izuzetno važno kako bi sačuvali najbolje kadrove“, kazao je Spajić.

Na sastanku je, kako se navodi, apostrofiran značaj Berlinskog procesa u jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja Zapadnog Balkana sa EU na putu integracije, kao i mogućnost da se kroz brojne inicijativa pokažu građanima benefiti dobre saradnje.

Iz Vlade su rekli da je na sastanku bilo riječi i o posjeti Spajića Berlinu, tokom koje će se sastati sa njemačkim kancelarom Olafom Šolcom 29. aprila.

