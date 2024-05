Zapaljen kamion korišćen u akcijama protiv bespravnih aktivnosti

Podgorica, (MINA) – Kamion koji je korišćen u akcijama protiv bespravnih aktivnosti u Jelovici, zapaljen je jutros, saopštili su iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

„Jutros su kriminalne grupe zapalile kamion hrabrog Radomana Veljića iz Berana, koji je to vozilo ustupao Upravi za gazdovanje šumama i lovištima u našim akcijama posljednjih mjesec protiv bespravnih aktivnosti u Jelovici“, navodi se u saopštenju.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Miloš Rajković pozvao je Upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednost da odgovor bude brz i da, kako je naveo, pogodi u centar.

„Što se mene lično tiče i Uprave koju vodim, odstupanja neće biti ni milimetar! Zaštitićemo šume“, poručio je Rajković.

