Zakon o porijeklu imovine proslijeđen Evropskoj komisiji

Podgorica, (MINA) – Izmjene i dopune Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, proslijeđene su Evropskoj komisiji, rekao je ministar pravde Marko Kovač, dodajući da se nada pozitivnim signalima do kraja septembra ili početka oktobra.

Kovač je, na 15. regionalnom evroatlantskom kampu React, naveo da se nada da će te izmjene biti u skupštinskoj proceduri krajem oktobra ili početkom novembra.

“Akt je proslijeđen Evropskoj komisiji prije desetak dana. Iskreno se nadam pozitivnim signalima do kraja septembra ili početka oktobra, kao i da ćemo krajem oktobra ili počektom novembra ovaj predlog zakona imati u skupštinskoj proceduri”, kazao je Kovač, prenosi portal RTCG.

On je poručio da će država, u saradnji s Tužilaštvom, pokušati da vrati svu nelegalno stečenu imovinu, kao i da vjeruje da je donošenje tog zakona u interesu svih u Crnoj Gori.

Kako je dodao, predloženim izmjenama i dopunama se po prvi put pojavljuje zaštitnik imovinsko-pravnih interesa, a uvodi se i finansijski izvještaj.

“Pod udarom će biti svi na koje je imovina prenijeta, a zakon će biti primjenjiv i na krivična djela koja su se desila prije deset godina, pod uslovom da nijesu zastarjela”, pojasnio je Kovač i kazao da će legislativne izmjene ubrzati podizanje optužnica.

