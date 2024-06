Zakon da omogući profesionalizaciju rukovodeće strukture Javnog servisa

Podgorica, (MINA) – Međunarodna i Evropska federacija novinara i Sindikat medija Crne Gore (SMCG) apelovali su na vlasti da obezbijede da se tekst Predloga zakona o nacionalnom javnom emiteru izmijeni, kako bi se omogućila profesionalizacija rukovodeće strukture Javnog servisa i garantovalo normalno funkcionisanje medijskog sektora.

Iz Međunarodne i Evropske federacije novinara i SMCG su, u otvorenom pismu poslanicima crnogorskog parlamenta, kazali da su ozbiljno zabrinuti zbog suštinskih izmjena nacrta Zakona o nacionalnom javnom emiteru u Crnoj Gori u posljednjem trenutku.

„Kabinet premijera je izmijenio dogovoreni tekst zakona, na kojem je radna grupa za medijsko zakonodavstvo radila skoro 30 mjeseci, bez javne rasprave“, piše u otvorenom pismu.

Navodi se da postoje informacije da nije bilo ni adekvatnog dijaloga sa relevantnim Ministarstvom.

Iz Međunarodne i Evropske federacije novinara i SMCG su rekli da se ključne izmjene zakona odnose na smanjenje kriterijuma za generalnog direktora Javnog servisa sa deset na pet godina iskustva, kao i dozvoljavanje oglašavanja u udarnom terminu za nacionalnog emitera, koji je u potpunosti zavistan od državnog finansiranja.

„Takav potez kabineta premijera je neobjašnjiv, s obzirom na to da je početna namjera izmjena zakona bila upravo povećanje kriterijuma za rukovodeće strukture u Javnom servisu“, navodi se u otvorenom pismu.

Kako su ocijenili iz Međunarodne i Evropske federacije novinara i SMCG, uvođenje mogućnosti dodatnih prihoda za Javni servis, bez prethodne korekcije budžeta koji obezbjeđuje država, uvodi nelojalnu konkurenciju u medijski sektor i dovodi u pitanje održivost medija.

Oni su, u otvorenom pismu poslanicima, naveli da snažno vjeruju da svaka suštinska reforma treba da omogući efikasnu vladavinu prava i prioritizuje zastupanje javnog interesa, iako su medijski zakoni dio seta zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila.

„Pozivamo na pojašnjenje razloga za izmjenu i apelujemo na vlasti da obezbijede da se tekst izmijeni kako bi se omogućila profesionalizacija rukovodeće strukture Javnog servisa i garantovalo normalno funkcionisanje medijskog sektora“, piše se u otvorenom pismu.

Navodi se da će takve suštinske promjene imati značajan uticaj na medijski sistem i da se neće lako ispraviti naknadnim zakonodavnim promjenama.

