Zadržavanje do 72 sata zbog nanošenja teške povrede

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama, odredilo je zadržavanje do 72 sata za M.G., zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda u sticaju sa krivičnim djelom napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se navodi u saopštenju beranskog ODT-a, osumnjičeni M.G. je u Beranama u petak oko 15 sati, u alkoholisanom stanju, teško povrijedio jednu osobu.

Iz ODT-a su kazali da je M.G., kada je došao u prostorije Uprave policije u Beranama, više puta uputio riječi prijetnje ovlašćenom policijskom službeniku, koji ga je alkotestirao.

Dodaje se da je izviđaj u tom predmetu u toku.

