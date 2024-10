Zadržano pet osoba zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici saopštilo je da je zadržalo pet osoba zbog nasilja u porodic.

U saopštenju se navodi da je podgoričko ODT odredilo zadržavanje do 72 sata D.M. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

“Osumnjičeni je, nakon verbalne rasprave, svoju brataničnu udario drvenom letvom po ruci i gađao je drvenim cjepanicama koje su je pogodile u skočni zglob i nanijele joj lake tjelesne povrede”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je zadržan i D.M. zbog kršenja mjere bezbjednosti udaljenje iz stana i drugih prostorija za stanovanje.

Iz ODT su rekli i da je D.T. zadržan zato što je, u prisustvu djece, drskim i bezobzirnim ponašanjem narušio duševni integritet supruge K.T., unijevši joj se u lice nakon kraće verbalne rasprave i upućujući riječi zbog kojih je osjetila strah i uznemirenost.

“R.G. je zadržan zato što je u prisustvu maloljetnog djeteta, pod uticajem alkohola, nakon kraće verbalne rasprave, udario suprugu M.G. otvorenom šakom u predjelu glave, tačnije bubne opne, a zatim rukom počupao za kosu i tako vukao kroz čitavu kuću, kako bi je izbacio”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je D.P. zadržan je zbog osnova sumnje da je lako tjelesno povrijedio maloljetnog sina i suprugu.

“Osumnjičeni je, nakon verbalne rasprave zadao više udaraca zatvorenom šakom u predjelu glave supruzi, zatim više udaraca u predjelu tijela, nakon čega je maloljetnom sinu zadao udarac nogom u predjelu koljena, kao i jedan udarac u predjelu desne strane lica”, kazali su iz ODT Podgorica.

