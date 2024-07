Zabrinuti jer su u Vladi stranke koje ne osuđuju rusku agresiju i ne njeguju dobrosusjedske odnose

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih država (SAD) zabrinuta je zbog, kako su kazali, uključivanja u Vladu stranaka i čelnika koji ne osuđuju rusku agresiju na Ukrajinu, protive se sankcijama Evropske unije (EU) Rusiji i čiji su postupci u suprotnosti sa prinicipom dobrosusjedskih odnosa.

Skupština je na današnjoj sjednici podržala rekonstrukciju Vlade Milojka Spajića kojom su u Vladu ušle Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija i Bošnjačka stranka.

Iz Ambasade su Pobjedi kazali da podržavaju vladu posvećenu pristupanju EU, poštovanju evroatlantskih vrijednosti i potpunom učešću u NATO-u, a koja odražava multikulturni sastav Crne Gore.

“Zabrinuti smo zbog uključivanja u Vladu stranaka i čelnika koji ne osuđuju rusku agresiju na Ukrajinu, protive se sankcijama Evropske unije Rusiji i čiji su postupci u direktnoj suprotnosti sa prinicipom dobrosusjedskih odnosa”, naveli su iz Ambasade.

Oni su pozvali Vladu i poslanike u Skupštini da ostanu fokusirani na zajednički cilj pridruživanja EU i izbjegnu kontraproduktivna pitanja koja ugrožavaju taj cilj i izazivaju podjele.

“Kao saveznik i blizak partner Crne Gore, SAD će nastaviti da podržavaju i priznaju konstruktivne akcije Skupštine i Vlade, ukazujući na aktivnosti koje su u suprotnosti s evroatlantskim vrijednostima i ugrožavaju opipljiv napredak ka integraciji u EU”, kazali su iz ambasade SAD.

