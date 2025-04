Za tri mjeseca 235 krivičnih djela nasilje u porodici

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u prva tri mjeseca ove godine, registrovano 235 krivičnih djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i deset krivičnih djela u oblasti vršnjačkog nasilja, pokazuju podaci Uprave policije.

Iz Uprave policije su agenciji MINA kazali da je u tom periodu počinjeno i 14 krivičnih djela koja se dovode u vezu sa nasiljem u porodici.

„Tokom januara, februara i marta ove godine, izvršeno je 235 krivičnih djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i 14 krivičnih djela koja se dovode u vezu sa nasiljem u porodici“, rekli su iz policije.

Kako su naveli, od 253 izvršioca tih krivičnih djela 217 su muškarci, a 36 žene, dok je među žrtvama 79 mušaraca i 209 žena.

Iz policije su kazali da su u istom periodu podnijela 121 prekršajnu prijavu zbog 144 izvršena prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

„Navedeni broj prekršaja učinjen je od 129 izvršilaca, od kojih su 91 muškog, a 38 ženskog pola. Žrtve izvršenih prekršaja su 141 osoba – 57 muškog, a 84 ženskog pola“, naveli su iz policije.

Oni su rekli da je, u prva tri mjeseca ove godine, najviše krivičnih i prekršajnih djela iz oblasti nasilja u porodici počinjeno u Podgorici – 77 krivičnih djela i 16 prekršaja.

Iz policije su kazali da je u Danilovgradu registrovano deset krivičnih djela i jedan prekršaj, a na Cetinju šest krivičnih djela i jedan prekršaj.

Kako su naveli, u Bijelom Polju registrovano je 13 krivičnih djela i dva prekršaja, Beranama 17 krivičnih djela i 12 prekršaja, Mojkovcu i Kolašinu po dva krivična djela, Plavu tri krivična djela i četiri prekršaja, a u Rožajama šest krivičnih djela i sedam prekršaja u oblasti porodičnog nasilja.

“U Nikšiću je za tri mjeseca registrovano 29 krivičnih djela i 32 prekršaja, Pljevljima pet krivičnih djela i 12 prekršaja, a u Baru 16 krivičnih djela i 28 prekršaja”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da su u Ulcinju, tokom tri mjeseca, registrovali dva krivična djela i jedan prekršaj, u Budvi 11 krivičnih djela i 18 prekršaja, Herceg Novom 21 krivično djelo, Kotoru tri krivična djela i tri prekršaja, a u Tivtu 12 krivičnih djela i sedam prekršaja iz oblasti nasilja u porodici.

Iz Uprave policije su istakli da sa žrtvama nasilja rade policijski službenici koji su za to obučeni i da su inspektori koji rade sa žrtvama posvećeni stvaranju svih uslova kako bi se žrtva od prvog kontakta sa službenicima osjećala sigurno.

Kako su ukazali, policiji se nasilje u porodici prijavljuje kad prevencija nasilja u društvu, na svim prethodnim društvenim nivoima, zakaže.

„A to su obično situacije u kojima je već došlo do nasilnog akta ili ozbiljne prijetnje da će se nasilje dogoditi“, kazali su iz policije, navodeći da u tim situacijama dosljedno primjenjuju zakon, uz senzibilan pristup žrtvi.

Iz Uprave policije su istakli da je edukovana, senzibilna i profesionalna policija neophodna za rješavanje problema sa kojima se suočavaju žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Oni su kazali da su, u prva tri mjeseca ove godine, evidentirali deset krivičnih djela iz oblasti vršnjačkog nasilja i 29 prekršaja počinjenih od strane maloljetnika.

Kako su naveli, deset krivičnih djela iz oblasti vršnjačkog nasilja počininile su 24 maloljetne osobe, od kojih su 22 muškog i dvije ženskog pola.

Iz policije su rekli da se krivična djela maloljetnika odnose na po jedan slučaj nanošenja lakih i težih povreda, šest slučajeva nasilničkog ponašanja, kao i po jedan slučaj nedozvoljenog držanja oružja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka.

„Ta krivična djela izvršena su na štetu 14 maloljetnih osoba (deset muških i četiri ženska lica)“, kazali su iz policije.

Kako su dodali, registrovano je i 29 prekršaja počinjenih od strane 31 maloljetnika, od kojih je 25 osoba muškog i šest ženskog pola.

„Prekršaji su počinjeni na štetu 31 maloljetnog lica (20 muškog i 11 ženskog pola)“, kazali su iz policije.

Oni su rekli da posvećuju značajnu pažnju prevenciji, otkrivanju, sprečavanju i suzbijanju vršnjačkog nasilja, podsjećajući da inspektori imaju obavezan fond časova koji u toku školske godine drže osnovcima i srednjoškolcima na temu vršnjačkog nasilja.

Iz Uprave policije su rekli da preduzimaju zakonske mjere kako bi rasvijetlili sve prijavljene slučajeve, a kako bi se procesuirale odgovorne osobe, odnosno osobe koje zbog uzrasta (14 i više godina) mogu da budu krivično procesuirane.

„Prevenciji vršnjačkog nasilja djeca se uče, ili bi makar tako trebalo da bude, u vrtiću, a kasnije se edukacija o važnosti asertivnog komuniciranja i nenasilnog rješavanja konflikta nastavlja u školi“, naglasili su iz policije.

Oni su istakli da je uključivanje roditelja i staratelja u komunikaciju sa vaspitačima i nastavnicima, u vrtićkom i školskom uzrastu, a radi rješavanja nastalog problema među vršnjacima, izuzetno važno.

Iz Uprave policije naglasili su da se žrtve ili njihovi roditelji/staratelji obraćaju policiji kada neka karika u lancu odgovornosti za djetetovo vaspitanje i ponašanje zakaže.

„Odnosno kad je već počinjeno krivično djelo iz oblasti maloljetničke delikvencije, a radi se obično o aktu u kojem je već prisutno i fizičko nasilje“, naveli su iz policije.

Oni su istakli da se korekcija devijantnog ponašanja koja vodi ka nenasilnom rješavanju konflikata i rad sa djecom i maloljetnicima kojima je potrebna podrška psihologa i drugih stručnih lica kako bi na vrijeme razriješili uzrok takvog devijantnog ponašanja, ogleda u saradnji roditelja ili staratelja sa vaspitačima, nastavnicima, razrednim starješinama, školskim psiholozima i drugim osobama medicinske ili neke druge potrebne struke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS