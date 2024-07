Za šest mjeseci 3.483 žalbe iz oblasti SPI

Podgorica, (MINA) – Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) su za prvih šest mjeseci ove godine pristigle 3.483 žalbe iz oblasti slobodnog pristupa informacijama.

Iz AZLP su saopštili da primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama značajno doprinosi transparentnosti rada organa vlasti, ali istovremeno osvijetljava i primjere njihovog nezakonitog i nesavjesnog rada.

U praksi su, kako su rekli, česti slučajevi neažurnog i neblagovremenog postupanja organa vlasti, kako u pogledu obaveznog objavljivanja određenih informacija, tako i u dijelu postupanja po zahtjevima korisnika.

Iz Agencije su kazali da to vodi obeshrabrenju korisnika zainteresovanih za javne informacije, ali i stvara prostor za one koji kroz zloupotrebu prava ciljano ostvaruju finansijsku dobit.

Prema njihovim riječima, time se proizvodi višestruka šteta, kako po državni budžet, tako i prema korisnicima zakona koji namjeravaju doći do informacija, ali i organima koji se bave obradom zaprimljenih zahtjeva.

„AZLP su za prvih šest mjeseci ove godine pristigle 3.483 žalbe, sa podsjećanjem da je prošle godine AZLP zaprimila 7.365 žalbi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da podaci iz prvih šest mjeseci ove godine samo potrvđuju kontinuirani trend zloupotrebe prava na pristup informacijama.

Na taj trend, kako su rekli iz Agencije, ukazuju u dužem vremenskom periodu, a pogotovu u svjetlu predloga novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

„Analiza predmeta, odnosno žalbi koji su podnešene Agenciji kao drugostepenom organu u prvih šest mjeseci ove godini, govori da se one uglavnom podnose sa istih adresa kao i predhodnih godina, što u krajnjem zbog ograničenih ljudskih resursa i vrlo problematičnih zakonskih rješenja, podnosioci incijativa angažovanjem advokata ostvaruju značajnu finansisku korist“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je značajno naglasiti da za posljedicu AZLP, iz tih razloga, često nije u mogućnosti da rješava predmete u predviđenom roku.

To, kako su rekli iz Agencije, dovodi do opterećenosti ljudskih resursa i naplate materijalnih troškova.

„I ovom prilikom izražavamo očekivanje za sistemsko institucionalno djelovanje u cilju preveniranja zloupotrebe prava i, istovremeno, jačanja istituta u smjeru kontrole organa vlasti i snaženja transparetnosti njihovog rada“, kaže se u saopštenju.

