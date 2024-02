Za pomoć porodicama opredijeliće 12 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Opština Bar opredijeliće 12 hiljada EUR za pomoć porodicama koje su pretrpjele gubitke u požaru koji je u četvrtak izbio u naselju ispod brda Volujica.

Iz Opštine Bar saopšteno je da je jutros održan kolegijumu predsjednika lokalnog parlamenta.

„Uz saglasnost svih klubova odbornika donijet je zaključak da se interventno, uz posredovanje Romskog savjeta, iz stalne budžetske rezerve opredijeli 12 hiljada EUR kao pomoć porodicama koje su pretrpjele gubitke, kako bi se makar djelimično ublažile posljedice stravične nesreće“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Opština Bar snositi troškove sahrane stradalih osoba.

Iz Opštine Bar rekli su da je danas održan i sastanak članova tima za praćenje i koordinaciju aktivnosti povodom te nesreće.

Sastanku su, kako su naveli, prisustvovali predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, Ombudsman i pripadnici Mornarice Vojske Crne Gore koji su se stavili na raspolaganje u skladu sa mogućnostima, kako bi se zajedničkim naporima sanirala šteta u najvećoj mogućoj mjeri.

„Opština Bar, shodno kapacitetima i u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i drugim nadležnim državnim institucijama, preduzima aktivnosti kako bi se obezbijedio privremeni, alternativni smještaj, kao i zadovoljile osnovne životne potrebe za porodice iz naselja“, kaže se u saopštenju.

