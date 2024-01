Vuković: Povećanje plata u prosvjeti u trećem ili četvrtom kvartalu godine

Podgorica, (MINA) – Plate zaposlenima u prosvjeti biće povećane u trećem ili četvrtom kvartalu godine, kazao je ministar finansija Novica Vuković.

On je novinarima, nakon otvaranja dionice puta Mateševo – Kolašin, rekao da se Vlada ne bavi segregacijom i favorizovanjem pojedinačnih oblasti iz javne uprave.

Vuković je rekao da povećanje plata srednjem medicinskim kadru nije udar na državni budžet, jer su u njihovom budžetu našli prostor da stimulišu tu kategoriju koja je, kako je naveo, najugroženija.

„Na taj način smo razgovarali i sa prosvjetom i Sindikatom uprave i pravosuđa. Njihova molba je bila da bude socijalni dijalog, da se napravi okrugli sto gdje će se raditi i već se startovalo sa novim zakonom o zaradama“, rekao je Vuković.

On je naglasio da će se na taj način, kroz sve strategije i politike koje treba da budu sprovedene u ovoj godini, napraviti adekvatna politika zarada.

„Govorimo o strpljenju, govorimo o trećem-četvrtom kvartalu“, kazao je Vuković.

Kako je naveo, ostaje da se vidi na koji način će se sindikati odrediti.

Premijer Milojko Spajić kazao je da bi prosvjetni radnici trebalo da vjeruju Vladi i da budu strpljivi do sprovođenja programa Evropa sad 2.

On je rekao da cijene prosvjetne radnike i da razumiju teški položaj u kome se oni nalaze.

“Svjesni smo i jako loših rezultata PISA testiranja učenika, koji su zabrinjajući, tako da moramo se pozabaviti dubokom reformom prosvjete”, dodao je Spajić.

On je kazao da je zdravstvo bilo prioritet kada su sprovodili program Evropa sad 1, a da su sada prosvjeta, poreska uprava i mnoge druge zapostavljene djelatnosti.

„Treba da vjeruju novoj Vladi. Mislim da smo dali mnogo rezultata za dva i po – tri mjeseca. Ovo je samo početak. Ne samo prosvjetari, nego i svi građani Crna Gora mogu da očekuju jednu vrlo svijetlu godinu”, dodao je Spajić.

On je kazao da nema potrebe za žurbom, prijetnjama i ucijenama.

“Mislim da je ova vlada potpuno okrenuta interesima svih građana, uključujući prosvjetare”, rekao je Spajić.

Komenatrišući zahtjeve Sindikata javne uprave i pravosuđa za uvećanje zarada za deset odsto, kao i zahtjeve srednje medicinskog kadra, Spajić je kazao da neće biti podizanje bruto zarada, jer je to inflatorno.

On je rekao da je bolji način podizanja neto zarada, kao što su uradili 2022. godine sa programom Evropa Sad 1.

“Zato što je povećanje bruto zarada trošak za poslodavca. Čim je nešto trošak za poslodavca, a podigne se, znači poslodavac mora dići cijene. Ali ako se podigne neto zarada, trošak za poslodavca se ne podiže”, pojasnio je Spajić.

On je kazao da je podizanje neto, a ne bruto zarade, princip kojem Vlada treba da djeluje.

Spajoć je ocijenio da je prethodna vlada napravila veliku grešku podizanje bruto zarada jer su podigli inflaciju na taj način.

“Mi ne želimo to da radimo. Želimo da podižemo zarade na način da se ne provocira dalja inflacija i mislimo da je to pravi način za podizanje standarda stanovništva”, rekao je Spajić.

On je dodao da će neto zarade biti vrlo brzo povećane.

“Znate rokove za sprovođenje programa Evropa sad 2. Mislim da je sve jasno”, rekao je Spajić.

On je, upitan da li će se djelimična rekonstrukcija Vlade desiti u aprilu, kazao da podržavaju zastupljenost svh partija u izvršnoj vlasti.

“Međutim, vidjećemo, postoji koalicioni ugovor koji je vrlo jasan, tako da to je to za sad”, rekao je Spajić.

On je rekao da su, kada je riječ o rekonstrukciji vlade, to sve legitimna politička pitanja, koja će se rasrpavljati u roku predviđenom koalicionim sporazumom.

“Sva ponašanja svih koalicionih partnera su takođe definisana koalicionim sporazumom. Ko se bude ponašao na način koji je definisan, biće dio većine, ko ne bude neće i to je to”, rekao je Spajić.

Upitan da prokomentariše isticanje trobojke u kabinetu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, Spajić je kazao da se vidi isticanje raznih simbola na raznim stranama, ali da ne želi to da komentariše i da ga to ne interesuje.

Na pitanje da li čestitka ministra pravde Andreja Milovića novoizabranom predsjedniku Demokratske partije socijalista (DPS) Danijelu Živkoviću, otvara mogućnost za buduću saradnju sa novim rukovodstvom DPS-a, Spajić je odgovorio da je čestitka potpuno normalna stvar.

“Ne znam zašto čitati preduboko od svih tih stvari. Ponovo, ja čestitam građanima Crne Gore što smo otvorili ovaj put. Nadam se da će čestitati otvaranje auto-puteva vrlo brzo”, rekao je Spajić.

Upitan o reakridaticiji Fakulteta za crnogorski jezik (FCJK), Spajić je kazao da ne zna ništa o tome.

Na pitanje da li će i kada Vlada razriješiti direktora Uprava policije Zorana Brđanina, on je rekao da je Brđanin u punom mandatu.

„Ne bih volio da se igram galimatijasa kao 43. Vlada, mislim da postoji prostor za dogovor i razgovor sa Brđaninom“, rekao je Spajić.

Na pitanje kako komentariše odluku ministra pravde Andreja Milovića da Turskoj ne izruči njihovog državljanina Binali Camgoza, okrivljenog za teška krivična djela, Spajić je kazao da oni koji nisu prethodno bili političari ili ministri, možda nisu stekli “navike da nadređene obavijeste o bitnim odlukama”.

“To se više neće dešavati, u budućnosti ću biti upućen u sve bitne odluke”, naveo je Spajić.

