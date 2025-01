Vuković: Ovo će biti godina gradnje i razvoja Nikšića

Podgorica, (MINA) – U Nikšiću će ova godina biti godina gradnje i razvoja grada, a fokus će i dalje biti na podršci porodicama, obrazovanju, unaprjeđenju infrastrukture i životnog standarda, poručio je predsjednik Skupštine opštine Nikšić, Nemanja Vuković.

On je u intervjuu agenciji MINA kazao da je Opština Nikšić prošle godine napravila značajne iskorake, te da je jedno od najvećih dostignuća povjerenje građana, koje se, kako je rekao, osjeća na svakom koraku.

Vuković je naveo da je lokalna samouprava poseban akcenat stavila na socijalnu podršku i unaprjeđenje kvaliteta života građana Nikšića.

„Uveli smo besplatni školski pribor za sve osnovce, naknade za novorođenčad i dodatnu podršku za porodice sa troje i četvoro djece”, kazao je Vuković, ističući da ti koraci nijesu samo pomoć porodicama, već i snažna poruka da je Nikšić grad u kom se cijeni porodica i ulaže u budućnost.

On je rekao da Nikšić danas izgleda drugačije – ljepši je, funkcionalniji i uređeniji.

“Rekonstruisali smo ključne saobraćajnice poput ulice Voja Deretića i puta Vidrovan – Jasenovo Polje, nastavljamo radove prema Zaborju, dok je dionica Nikšić – Kuside već u završnoj fazi”, naveo je Vuković.

On je ukazao da je otvorena zapadna tribina stadiona, završena zgrada Radio-televizije Nikšić, i da će uskoro otvoriti rekonstruisani dvorac Kralja Nikole, koji će biti mjesto kulture i ponosa za sve Nikšićane.

Vuković je kao posebno značajno dostignuće izdvojio zatvaranje deponije Mislov Do – ekološke crne tačke koja je decenijama ugrožavala zdravlje građana Nikšića.

“Iako smo postigli mnogo, svjesni smo da nekoliko projekata čeka realizaciju i njih smo već uvrstili u planove za ovu godinu”, rekao je Vuković.

On je kazao da je budžet za te projekte bio najvećim dijelom usmjeren na socijalne servise i razvojne projekte, jer vjeruju da su to stubovi napretka i zajedništva u gradu.

“Građani Nikšića mogu da budu sigurni, da sve što obećamo, radimo s ciljem da to ostvarimo“, kazao je Vuković i dodao da fokus ostaje na podršci porodicama, obrazovanju, kao i na unapređenju infrastrukture i životnog standarda.

On je istakao da su pažljivo planirali budžet za ovu godinu kako bi osigurali nesmetano funkcionisanje svih usluga koje su građanima najpotrebnije, od komunalnih potreba do socijalnih programa i infrastrukturnih projekata.

“Otkad smo preuzeli odgovornost da upravljamo našim gradom domaćinski smo se odnosili prema gradskoj kasi, svjesni da je svaki euro vrijedan i da mora biti uložen na način koji donosi najveću korist našim građanima”, naveo je Vuković.

On je rekao da su pokazali transparentnost i odgovornost u trošenju javnog novca i poručio da će tako biti i ubuduće.

“Iako izazovi postoje, ne odustajemo od ambicioznih planova. Naš cilj je da svaki projekat, od najmanjeg do najvećeg, doprinese kvalitetu života u Nikšiću, jer smatramo da naši građani zaslužuju najbolje”, poručio je Vuković.

On je kazao da će ova godina, kao i prethodna, biti godina gradnje i razvoja grada.

Prioriteti u narednom periodu, prema riječima Vukovića, biće završetak modernizacije putne mreže, izgradnja novih sportskih terena i uređenje urbanih zona.

“Takođe, fokusiramo se na unapređenje javnih usluga, modernizaciju škola i vrtića, kao i ulaganja u zelene projekte koji će doprinijeti očuvanju životne sredine”, naveo je Vuković.

Kako je dodao, u planu je rekonstrukcija ulice Baja Pivljanina i kvarta između Pete proleterske i ulice Danila Bojovića, sanacija ulica u užem gradskom jezgru, sanacija košarkaškog terena Osnovne škole „Milija Nikčević“, modernizacija lokalnih puteva na teritoriji opštine, uređenje korita rijeka, uređenje igrališta za male sportove u Župi.

„U saradnji sa državnim organima planiramo izgradnju Sportsko-rekreativnog parka sa trim stazom oko Trebjese (2,5 miliona EUR), izgradnju novog vrtića (dva miliona), adaptaciju kongresne sale scenskog prostora u Domu revolucije (2,3 miliona EUR)“, rekao je Vuković.

On je kazao da je u planu izgradnja druge faze vatrogasno-spasilačkog doma sa tornjem, sanacija Hadži-ismailove džamije, adaptacija dječijeg dispanzera Doma zdravlja Nikšić.

Vuković je istakao da će Opština Nikšić, u partnerstvu sa Evropskom unijom (EU), realizovati jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata.

„Naime, druga faza kanalizacione mreže za naselja Rubeža-Oštrovac-Dragova Luka i Ćemenca, koju će dobiti 10,5 hiljada naših sugrađana, radiće se zahvaljujući grantu EU“, kazao je Vuković navodeći da je 70 odsto potrebnog novca za ovaj projekat obezbijeđeno uz podršku EU i Evropske investicione banke.

On je rekao da će tender za izvođenje radova biti raspisan ovog ili narednog mjeseca, a objaviće ga Opština u saradnji sa “Prokonom” i Ministarstvom ekologije.

„Ovaj infrastrukturni projekat doprinijeće i uspostavljanju potpuno operativnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Opštini Nikšić, što će osigurati dugoročnu zaštitu rijeka Zete i Bistrice i imati značajan pozitivan uticaj na životnu sredinu, javno zdravlje i ukupno poboljšanje kvaliteta života“, ocijenio je Vuković.

On je kazao da će se truditi da saradnja sa EU bude još intenzivnija i plodonosnija, s obzirom na to da je evropska budućnost nešto što, kako je rekao, svi žele i na čemu rade.

Govoreći o ulaganjima u razvoj kulture, Vuković je kazao da Nikšić, kao grad kulture, uvijek ima obavezu i privilegiju da ulaže novac u očuvanje i razvoj kulturne baštine, ali i u podsticanje savremenog umjetničkog stvaralaštva.

„Kultura je ono što nas povezuje, inspiriše i čini prepoznatljivim, i zato ćemo nastaviti da ulažemo u projekte koji čuvaju naš identitet, dok istovremeno otvaramo prostor za nove ideje i talente“, poručio je Vuković.

On je dodao da značajna sredstva ulažu i u razvoj sporta i unaprjeđenje stanja životne sredine.

“Svjesni smo koliko ovi segmenti doprinose kvalitetu života u našem gradu. Posebno smo ponosni što izdvajanja za ove oblasti kontinuirano rastu iz godine u godinu”, naveo je Vuković.

Na pitanje da li su u planu neke nove, podsticajne mjere za mlade, kako bi što manje odlazili iz Nikšića, Vuković je kazao da su mladi srce i energija grada, i da ulaganje u njih znači ulaganje u budućnost Nikšića.

On je rekao da je cilj lokalne samouprave da mladima pruže sve što im je potrebno kako bi ostali u Nikšiću, osjećali se ispunjeno i imali priliku da razvijaju svoje talente i ostvaruju svoje snove.

“Poseban fokus stavljamo na kreiranje modernih prostora za mlade – od centara za inovacije i kreativne industrije, do sportskih i kulturnih objekata”, naveo je Vuković.

Kako je dodao, rade i na jačanju saradnje sa privatnim sektorom kako bi otvorili nova radna mjesta i omogućili mladim Nikšićanima da se zaposle u svom gradu.

“Želimo da Nikšić bude mjesto u kom mladi osjećaju pripadnost, sigurnost i inspiraciju za stvaranje boljeg sjutra, ne samo za sebe, već i za cijelu zajednicu”, rekao je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS