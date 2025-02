Vuković: Opozicija nudi sporazum za rješavanje krize

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna opozicija, uprkos destruktivnom ponašanju predsjednika Skupštine Andrije Mandića, nudi sporazum kojim se rješava aktuelna kriza i trasira put ka završetku pregovora sa Evropskom unijom (EU), kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković.

On je na društvenoj mreži X naveo da sporazum podrazumijeva isključivi fokus na evropskoj agendi bez pitanja koja dijele, mišljenje Venecijanske komisije i usvajanje budžeta.

“Uprkos destruktivnom ponašanju Mandića, parlamentarna opozicija nudi sporazum kojim se rješava aktuelna kriza i trasira put ka završetku pregovora s EU”, kazao je Vuković.

On je istakao da za opoziciju dugoročno ne postoji važniji politički interes od članstva Crne Gore u EU.

Prema riječima Vukovića, to su dokazali i tokom prošle godine, podrškom svim odlukama Vlade od značaja za proces evropske integracije.

“Ako premijer iskreno želi Crnu Goru u EU, mi smo tu! Ako ne želi/može da zauzda Mandića, mi smo tu”, zaključio je Vuković.

DPS je u utorak predstavio predlog opozicije za prevazilaženje ustavne, političke i finansijske krize u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS