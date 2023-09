Vujović: Žene moraju imati jednak pristup moći i resursima

Podgorica, (MINA) – Žene i muškarci moraju imati jednak pristup resursima i moći, poručila je izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović, dodajući da je teško predvidjeti kako će se novi saziv parlamenta odnositi prema izbornoj reformi.

Vujović je u intervjuu agenciji MINA kazala da žene čine većinu stanovništva u Crnoj Gori i da su jedan od rijetkih većinskih identiteta u zemlji.

„U isto vrijeme žene su u manjini kada govorimo o pozicijama moći. Ako želimo zdravo društvo, žene moraju imati jednak pristup moći i resursima kao i muškraci. Ni manje ni više“, rekla je Vujović.

Upitana da li očekuje da će izborna reforma biti u fokusu novog saziva parlamenta, ona je navela da je teško u ovom momentu anticipirati kako će se prema tome odnositi novi poslanici i poslanice.

Crnoj Gori je, kako je dodala, prvo potrebna politička stabilnost, odnosno nova stabilna većina saglasna oko pravca dalje izborne reforme.

„Kada fokus stavimo na sveobuhvatnu izbornu reformu, demokratizujemo procese, moramo unutar toga zaštititi poziciju žena, posebno ako rezultat izborne reforme bude direktnija demokratija, odnosno uvođenje otvorenih ili poluotvorenih lista“, kazala je Vujović.

Ona je rekla da je, u slučaju preferencijalnog glasanja, potrebno da se zaštiti pozicija žena, u smislu raspolaganja budžetima i pristupa medijima.

„Prvo treba da vidimo koji smo model usvojili i koje su najbolje prakse unutar tog modela, uzimajući u obzir crnogorsku trenutnu zbilju, pa onda treba definisati zaštitne mehanizme, što kroz kvote, što kroz pristup resursima“, navela je Vujović.

Ona je kazala da se mogu praviti različiti matematički modeli koji će drugačije definisati kvote.

„Ne mora da bude pravilo definisano samo da u svakoj grupi od n kandidata (danas četiri) barem jedan mora biti pola koji je manje zastupljen, da na izbornoj listi bude najmanje 30 odsto kandidata manje zastupljenog pola, već drugačije, imajući u vidu segmentiranu političku ponudu“, rekla je Vujović.

Ona je navela da se može analizirati posljednjih nekoliko izbora i definisati model, eventualno uz najavljenu modifikaciju izbornog sistema.

Prema riječima Vujović, očigledno je da postoji i insitutcionalni otpor za učešće žena u politici.

To se, kako je dodala, može dokazati i kroz podatak da su na pojedinim lokalnim izborima brojne izborne liste proglašene nezakonito.

„Partije se nijesu potrudile ni da ispune zakonsku obavezu, a kamoli da na svojim listama ujednače broj muškaraca i žena“, kazala je Vujović.

Ona smatra da su žene zainteresovane za politiku.

„Malo manje nego muškarci, ali jesu. Podržane nijesu, odnosno susrijeću se sa brojnim barijerama koje su vezane za pol, koje nekada imaju svoj izraz u diskriminaciji, difamaciji, uznemiravanju, mizoginim kampanjama“, navela je Vujović.

Kako je kazala, ne samo da žene nijesu dovoljno zastupljene u politici, nego postoje pokazatelji da su sada zastupljene manje nego ranije.

Vujović je dodala da je nekoliko mogućih razloga i da se samo jedan od njih vezuje za zakonska rješenja.

Politička kultura, kako je rekla, utiče na to koliko će žena biti motivisano da se aktivno bavi politikom.

Vujović je navela da su ranija istraživanja pokazala da se u Crnoj Gori smatra da je jedna od ključnih stvari podrška porodice i najbližeg okruženja.

„S druge strane, teorija kaže da važnu ulogu igraju ne samo birači, već i političke partije i pokreti, mediji i donatori. Dakle, percipira se da se žene oslanjaju na svoje najbliže okruženje, a ne prepoznaje se podrška nekih od ključnih aktera u kreiranju nečije političke karijere – medija, partija, donatora“, rekla je Vujović.

Kako je istakla, da bi se žena bavila politikom, treba da ima pristup resursima.

Vujovič je rekla da je zabrinjava što podmlađeni saziv parlamenta nije donio više, nego manje poslanica u odnosu na prethodni.

„Generacija rođena osamdesetih je bila izložena ratovima ili posljedicama ratova, jačanju uticaja religijskih lidera, posljedicama tranzicije, ali i jačanju civilnih pokreta, građanskom obrazovanju“, navela je Vujović.

Kako je dodala, većina današnjih lidera je zasigurno imala priliku da prolazi makar neformalne obuke iz oblasti građanskog obrazovanja, i na to ih treba stalno podsjećati.

Vujović smatra da dio prepreka leži u odnosu ranijih generacija, dugom periodu držanja istih pozicija, tradiciji autoritarnog načina upravljanja državom i potrebi za što intenzivnijom kontrolom.

„Povezano sa što jasnijom podjelom uloga gdje se, što je moguće više, zna tačno gdje je kome mjesto. U tom što kontrolisanijem sistemu, ženi u projesku mjesto u politici nije, osim u slučaju nekoliko izuzetaka“, kazala je Vujović.

Kako je navela, i kada je žena aktivna u politici, od nje se često očekuje da se povinuje muškom autoritetu.

Vujović je rekla da tako danas funkcionišu i političke partije.

„U njima vrlo rijetko imamo žene koje izdvajaju mišljenje u odnosu na svoje muške kolege, koje se po pravilu nalaze na vrhu piramide odlučivanja“, dodala je Vujović.

Prema njenim riječima, kada se želi simulirati jednakost, onda se ženama daje upravljanje unutarpartijskim, ili državnim resursima koji se percipiraju kao manje značajni.

„Žena gotovo da nema na liderskim pozicijama, predsjednica ili potpredsjednica partija, članica Predsjedništva. Nijesmo imali premijerku niti predsjednicu, a imali smo mali broj predsjednica opština, ministarki, direktorica javnih preduzeća“, kazala je Vujović.

Ona smatra da mediji ne daju dovoljno prostora ženama.

„Političke lidere i liderke u značajnom obimu kreiraju sami mediji. I sigurna sam da tu svoju moć mediji prepoznaju“, rekla je Vujović, dodajući da je i na medijima odgovornost da ujednače prisutnost muškaraca i žena.

Mediji, kako je navela, mogu da naprave interne, fleksibilne kvote i tako pomognu da se reformišu ne samo zakoni nego cijelo društvo.

„Ovdje ne govorimo o kvotama vezanim za predstavljanje kandidata i lista tokom predizbornog perioda, već o svakodnevnom učešću političarki u javnom prostoru“, kazala je Vujović.

Crna Gora, kako je naglasila, ima puno edukovanih, sposobnih, hrabrih i pametnih žena, koje ruše barijere i stereotipe.

„Zato su žene, koje poruše sve barijere koje im društvo nameće, izuzetne“, istakla je Vujović.

