Vujović: Tražimo podršku građana, a ne partija

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) na Cetinju traži podršku građana, a ne partija, poručio je generalni sekretar te stranke Ivan Vujović.

Cetinjski odbor Građanskog pokreta URA (GP) pozvao je građane Prijestonice da podrže SDP na izborima koji će sjutra biti ponovljeni na jednom biračkom mjestu u tom gradu, a iz Pokreta Evropa sad su optužili te dvije partije da planiraju izborni inženjering na Cetinju.

Vujović je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da SDP ne može uticati na to ko će ih podržati i iz kojih motiva to radi.

„Tražimo podršku građana – ne treba nam bilo čija partijska podrška. Građani su slobodni, nijesu vlasništvo nijedne partije“, istakao je Vujović.

Kako je naveo, u SDP-u dobro znaju koliko im dobra žele „i jedni i drugi i treći, svako iz svojih razloga“.

„Osjetili i osjećamo na koži. Zašto, zna se i to. Složna braća iz 90-ih promijenili dresove, ali ne i ponašanje. Jednima na udaru zbog otpora velikosrpskom nacionalizmu, drugima jer imamo kičmu koju “partnerski” nijesu uspjeli da slome. Niti će ikad, bez obzira na cenzus“, kazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, sav “grijeh” SDP-a je samo to, i žao im je što su svima nemirna savjest.

„Dakle, tražimo podršku građana, a ne partija na Ceinju, koji najbolje znaju ovo o čemu pišem. I nepogrješivo vide svačija djela, podvale, rovarenja i motive“, naglasio je Vujović.

On je kazao da je tako vazda bilo i vazda će biti jer, kako je naveo, na Cetinju lažni patriotizam ne prolazi, a posebno ne sluganstvo bilo kome.

Vujović je istakao da je, šta god da bude sjutra, SDP zahvalan časnim građanima Cetinja, jer će odlučiti slobodnom voljom.

„Kad tako odlučuju ne mogu pogriješiti. Da li smo, uz sve naše mane, dostojni njihove podrške – nek pokažu izbori. Da je vječna slobodna Crna Gora, da je vječno vazda slobodno Cetinje“, poručio je Vujović.

