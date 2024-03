Vujović: Stvarati uslove u kojima se poštuju novinari i njihov rad

Podgorica, (MINA) – Ministarka kulture i medija Tamara Vujović pozvala je sve političare i nosioce vlasti da uvijek teže stvaranju uslova u kojima se poštuju novinari i njihov rad.

Ona je kazala da novinari pitaju, informišu, kontrolišu, ukazuju, kritikuju, i kada nije bezbjedno, kad je neizvjesno i tenzično, kada su loše vremenske prilike.

„U zoru, u noći, kad se sjednica Vlade, Skupštine oduži, kad su izloženi neprijatnostima, kad se osjećaju degradirano, kada ih napadaju – tu su, jer profesionalni zadatak zove“, navela je Vujović.

Kako je kazala, javnim funkcionerima možda nije uvijek lako odgovarati na pitanja “jer su donosili važne odluke, koje će uticati na živote svih, i dugo pregovarali da obezbijede što bolju poziciju za državu i društvo”.

„Ali, imamo li pravo medijske poslenike uskratiti za odgovor, ili još gore „gledati ih sa visine“?! Nemamo, ni ljudski, ni državnički, a ni zbog toga što javnosti ne možemo oduzeti pravo da zna“, poručila je Vujović.

Ona je navela da je jedna od najznačajnijih dužnosti građana da izaberu svoje lidere, ali i da treba da budu informisani o tome šta rade dok su na vlasti.

Prema riječima Vujović, jedini sud kojem će svi, prije ili kasnije, jednom u četiri godine ili ranije, biti izloženi je sud javnosti, koji u konačnom zavisi od sposobnosti političara da dokaže da mu je javni interes iznad svih drugih.

„A da ga javnost razumije i podrži njegovu politiku, moguće je jedino dvosmjernom komunikacijom sa građanima, čiji su mediji i novinari posrednici“, dodala je Vujović.

Upravo zbog toga, kako je istakla, novinari imaju pravo da pitaju, a političari obavezu da odgovaraju.

Vujović je kazala da novinari ne smiju da budu poniženi, obeshrabreni, zastrašeni, izloženi bilo kakvom pritisku.

„Kada nam se ne sviđa kako pišu o nama, ne smijemo ih zastrašivati krivičnim prijavama kako bi ih ućutkali. Ne možemo ih dijeliti na „omiljene“ medije i novinare i one koji nam nijesu i kojima nijesmo naklonjeni“, navela je Vujović.

Prema njenim riječima, vlast ne smije da traži „poslušne“, jer to ubija novinarstvo, a rađa političku propagandu.

Vujović je rekla da je na donosiocima odluka da obezbijede slobodan i nezavisan rad svim medijima, da im daju prostor da budu kritični, da otvaraju najznačajnije društvene teme i ukazuju na propuste.

„Jer to što nas stalno podsjećaju na odgovornost, tjera nas da budemo bolji, gradimo bolje društvo i sa rezultatima vrijednim hvale, što prije se nađemo pred vratima Evropske unije“, navela je Vujović.

Ona je kazala da su novinari koji pitaju čuvari iskušenja političara da ne postanu autokrate ukoliko pritisak upravljanja postane prevelik.

„Svi mi koji dišemo demokratiju, težimo joj, okupljamo se ispod njene zastave, dajemo joj najboje od sebe, suštinski je razumijemo, upravo treba da jačamo nezavisnost novinarstva u Crnoj Gori i planski stvaramo uslove da novinari pitanjima, praćenjem naših obećanja, nameću kontrolu vlasti i ravnotežu kako bi obuzdali političke ambicije“, istakla je Vujović.

Ona je rekla da, sa druge strane, uprkos svim izazovima, objektivnost uvijek treba da bude cilj, skup široko prihvaćenih standarda koji regulišu svakodnevno novinarstvo.

„Zato novinare samo struka i etička načela treba da uče kako da rade, unutrašnja samoregulacija da koriguje i vraća ih na pravi put, a ne bilo ko sa bilo koje pozicije moći“, navela je Vujović.

Kako je kazala, to ni novinari nikad ne smiju da zaborave i nikada na sebe ne smiju staviti cijenu, niti napraviti najmanji kompromis, koji bi na bilo koji način ugrozio i unizio profesiju, kojom služe građanima i mnogima čiji se glas ne čuje.

„Za javnu riječ odgovorni su političari, ali i novinari i zato moraju uvijek imati na umu da oni kreiraju atmosferu u društvu, koja se preliva na korisnike društvenih mreža, koji postaju emiteri onoga što je glavni narativ, iznoseći direktne prijetnje i govor mržnje“, rekla je Vujović.

Medijska etika i novinarski kodeksi, kako je navela, nikada ne smiju postati prevaziđena kategorija.

Vujović je poručila da su javni funcioneri, ali i novinari odgovorni kako bi svi živjeli u društvu bez podjela, tenzija, negativnosti.

„Pozivam sve kolege političare i nosioce vlasti, a posebno kolege iz Vlade, koja je nedvosmisleno demokratska i proevropska, da uvijek teže stvaranju uslova u kojima se poštuju novinari i njihov rad“, navela je Vujović.

Ona je dodala da se mora uvažiti činjenica da oni koji su ih birali treba da budu pravovremeno, objektivno i istinito informisani.

„Ne dozvolimo da medijski radnici ispred naše Vlade u iščekivanju rješenja situacije od velikog javnog interesa, novinari u Domu svih građana Crne Gore i oni na drugim javnim površinama, koji su ostali uskraćeni za odgovor, budu slika nedostatka demokratskog potencijala da razumijemo njihovu ulogu i značaj“, rekla je Vujović.

