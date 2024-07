Vujović, Šehović i Belan u Srebrenici odali poštu žrtvama genocida

Podgorica, (MINA) – Suočavanje sa prošlošću na temelju istine, činjenica i zadovoljenja pravde jedini je način da se nacionalističkom bezumlju i ekstremizmu više nikada ne dozvoli da uništi desetine hiljada života, saopštili su iz Evropskog saveza.

Delegacija Evropskog saveza, koja danas boravi u Memorijalnom centru u Potočarima, položila je vijenac i odala poštu žrtvama genocida u Srebrenici.

Iz Evropskog saveza su kazali da su lideri Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata i Liberalne partije, Ivan Vujović, Damir Šehović i Vatroslav Belan, zajedno sa mnogobrojnim delegacijama i građanima koji prisustvuju komemoraciji, obilježili Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

To je, kako su rekli, ljudska i civilizacijska obaveza i uspomena koja se mora čuvati, kako se više nikada ne bi ništa slično ponovilo nikome na ovim prostorima.

„Suočavanje sa prošlošću na temelju istine, činjenica i zadovoljenja pravde jedini je način da se nacionalističkom bezumlju i ekstremizmu više nikada ne dozvoli da uništi desetine hiljada ljudskih života, porodica i cijele generacije i pokoljenja“, naveli su iz Evropskog saveza.

Oni su kazali da su ponosni što istinska i većinska Crna Gora ispunjava svoju istorijsku dužnost i danas pokazuje da je na pravoj strani istorije, poštujući prije svega svoju tradiciju čojstva, ali i doprinoseći međunarodnom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida.

„Mjera zrelosti jednog društva jeste spremnost da se suoči sa takvim pojavama i bezuslovno sankcioniše svaki pokušaj relativizacije i negiranja stravičnih događaja, zločina i genocida na ovim prostorima“, navodi se u saopštenju.

