Vujović: Radusinović nezaboravnim ulogama obogatio crnogorsku pozorišnu scenu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska kulturna scena je, preranim odlaskom glumca Stevana Radusinovića, izgubila istaknutog umjetnika i profesionalca, koji je svojim talentom i posvećenim radom značajno doprinio razvoju domaćeg teatra, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Ona je, u telegramu saučešća povodom smrti Radusinovića, kazala da će on ostati upamćen kao čovjek jedinstvenog umjetničkog rukopisa, voljen od kolega i publike, ali i kao glimac koji je obogatio crnogorsku pozorišnu scenu nezaboravnim ulogama i predanim radom.

“Crnogorska pozorišna scena je, preranim odlaskom glumca Stevana Radusinovića, izgubila dramskog umjetnika autentičnog glumačkog izraza, čiji se stvaralački raspon ogledao u maestralnim interpretacijama, dok je istovemeno zauzimao istaknuto mjesto u crnogorskoj kulturi”, kazala je Vujović.

Kako je dodala, Radusinović je, kao dogogodišnji član nacionalnog teatra, snažnim umjetničkim pečatom ostavio neizbrisiv trag u pozorišnim predstavama od kojih se posebno izdvajaju Lažni car Šćepan Mali, San ljetnje noći, Don Žuan, Šćeri moja, Zločin i kazna, Višnjik, kao i Smrtni grijesi.

“Crnogorska kulturna scena je izgubila istaknutog umjetnika i profesionalca, koji je svojim talentom i posvećenim radom pomjerao granice u interpretaciji i pružio značajan doprinos razvoju domaćeg teatra“, navela je Vujović u telegramu.

Ona je naglasila da smrt umjetnika u kojoj god dobi predstavlja nemjerljiv gubitak.

“A odlazak mladog umjetnika koji je još mnogo imao da kaže i da podari, i svojima najbližima, ali i Crnogorskoj kulturi predstavlja tragediju za društvo,” zaključila je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS