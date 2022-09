Vujović: Podrška i Ćalović Marković, ako želi biti mandatarka

Podgorica, (MINA) – Poslanica Demokrata Tamara Vujović kazala je da direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković ima punu podršku, ako želi da bude mandatarka.

Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je spreman sad da povuče ako se nađe premijer koji će na isti način da odgovori borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i da bi na poziciji mandatara volio da vidi Ćalović Marković.

Kako je navela Vujović, kazati “da će se povući samo ako se nađe bolji kandidat od njega je izjava za ismijavanje”.

“Što će reći da i dalje na sceni ostaje ucjena da samo on može biti mandatar, jer tvrdi da od njega boljeg nema”, rekla je Vujović.

Ona je kazala da je Abazović vjerovatno iz tog razloga samog sebe oslovljavao sa premijer.

“Svakako, pored ostalih kandidatkinja, puna podrška i Ćalović Marković, ako ista želi biti mandatarka, kao i svim drugim borcima protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji nemaju nikakve veze sa političkom doktorskom disertacijom URA-e “da se protiv kriminala najbolje boriti unutar kriminala””, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS