Vujović: Osnivači medija što prije da pristupe samoregulatornom tijelu

Podgorica, (MINA) – Osnivači medija trebalo bi što prije da ispune odredbe Zakona o medijima kojima je predviđeno da će samo mediji koji su dio samoregulatornog tijela i upisani u evidenciju, moći da učestvuju na konkursu za dodjelu sredstava iz Fonda za medijski pluralizam.

To su saopštili iz Ministarstva kulture i medija (MKM) navodeći da će konkurs uskoro biti raspisan.

Resorna ministarka Tamara Vujović podsjetila je da je nedavno stupio na snagu novi Zakon o medijima.

Ona je navela da se jedna od brojnih zakonskih novina odnosi i na dodatne uslove koje osnivači medija treba da ispune da bi konkurisali za dodjelu sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.

Vujović je rekla da se jedan od novih uslova odnosi na to da je osnivač medija član eksternog ili ima uspostavljeno interno samoregulatorno tijelo.

“U vezi sa tim, pozivamo sve osnivače medije, koji to još uvijek nijesu uradili, da osnuju interno samoregulatorno tijelo ili osnuju novo/pridruže se postojećem eksternom samoregulatornom tijelu”, kazala je Vujović.

Vujović je rekla da oni koji ne budu ispunili taj uslov, neće moći da učestvuju na javnom konkursu za dodjelu sredstava iz Fonda.

Zbog toga je pozvala sve koji dosad nijesu da to učine što prije budući da se raspisivanje javnog konkursa za dodjelu sredstava iz Fonda očekuje tokom septembra ili sljedećeg mjeseca.

„Navedeno važi i za linearne AVM usluge, bez obzira na to što raspodjelu sredstava iz tog podfonda vrši savjet regulatornog organa, odnosno Savjet Agencije za elektronske medije“, pojasnila je Vujović.

Ona je naglasila da stupanje na snagu novog zakona o medijima ima potencijal da ojača demokratiju, unaprijedi zaštitu novinara i osigura transparentnost, pluralizam i odgovornost u medijskom sektoru.

Vujović je rekla da su transparentnost, odgovornost i sloboda medija, osnovni stubovi na kojima se zasniva informisano društvo.

“Kada su ove vrijednosti zaštićene zakonom i kada se poštuju u praksi, građani mogu donijeti informisane odluke, učestvovati u društvenim procesima i nadgledati rad vlasti. U konačnom, uspjeh novih medijskih zakona zavisiće od dosljedne primjene”, rekla je Vujović.

Ona je rekla da osnivači i vlasnici medija imaju posebno važnu ulogu u primjeni i poštovanju novih zakonskih odredbi.

“Njihova odgovornost ne leži samo u vođenju medija kao poslovnih subjekata, već i u očuvanju javnog interesa i pridržavanju profesionalnih i etičkih standarda“, istakla je Vujović.

Ona je navela da član 11 Zakona o medijima propisuje da je osnivač medija ili osoba koje on ovlasti dužno da u roku od 30 dana od dana osnivanja medija, podnese prijavu za upis medija u evidenciju koju vodi MKM.

„Uz prijavu iz stava 1 ovog člana podnosi se akt o osnivanju medija, rješenje organa nadležnog za registraciju osnivača medija i statut osnivača medija”, rekla je Vujović.

Ona je rekla da prema Zakonu o medijima, samo mediji upisani u evidenciju, koji nijesu bili pod zabranom emitovanja u prethodnih šest mjeseci, niti im je osnivač osuđen za širenje mržnje, mogu pristupiti Fondu.

Ona je rekla da je novim Zakonom o medijima došlo do inoviranja odredbi kojim se uređuje transparentnost finansiranja medija iz javnih prihoda i mediji su dužni da ih poštuju.

„Nepostupanje po zakonskim odredbama je kažnjivo u skladu sa kaznenim odredbama iz članova 72-75 Zakona o medijima“, rekla je Vujović.

