Vujović: Neustavnu DF Vladu ne podržavaju građani

Podgorica, (MINA) – Vlada u kojoj bi Demokratski front (DF) vodio glavnu riječ, osim što bi bila neustavna i marionetska, nema ni minimum podrške crnogorskih građana, saopštili su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Generalni sekretar SDP-a Ivan Vujović podsjetio je da je istraživanje javnog mnjenja Centra za građansko obrazovanje i agencije Damar pokazalo da oko dvije trećine građana vidi vanredne izbore kao način rješavanja političke i institucionalne krize.

On je rekao da istraživanje pokazuje da samo 19 odsto građana podržava, kako je naveo, model neustavne Vlade skrojene po neustavnim izmjenama Zakona o predsjedniku Crne Gore.

“Sve ovo veoma upečatljivo šalje jasnu poruku da Vlada, skrojena po uputima DF-a, u kojoj bi oni vodili glavnu riječ, osim što bi bila neustavna i marionetska, nema ni minimum podrške crnogorskih građana”, kazao je Vujović.

On je rekao da je razumljiva želja DF-a da “ustavnim pučem” dođu u situaciju da i formalno vode glavnu riječ u Vladi.

“Kao što je jasno da ostali iz sklepane skupštinske većine taj opasni i antiustavni eksperiment podržavaju jer znaju da vanrednim izborima rizikuju da nestanu sa političke scene”, dodao je Vujović.

On je kazao da svako ko je elementarno ozbiljan i dobronamjeran, bez obzira na političko opredjeljenje, zna da su vanredni izbori jedini demokratski i normalan izlaz iz stanja potpune paralize političkog sistema i institucija.

To je, kako je rekao Vujović, jedan od ključnih zahtjeva sa protesta IMA NAS.

