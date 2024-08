Vujović: Evropski savez spreman da izađe na crtu Mandićevom savezu

Podgorica, (MINA) – Podgorički izbori su ključni za vraćanje dostojanstva Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik Socijaldemokratske partije i jedan od lidera Evropskog saveza, Ivan Vujović.

“Mandić i Spajić u jednoj, ili dvije kolone? Nebitno, to je, u suštini, ista – Vučićeva kolona”, naveo je Vujović na društvenoj mreži X.

Prema njegovim riječima, svi koji ne žele da im vladaju Mandić i Vladislav Dajković treba da izađu na izbore.

“Evropski savez je spreman izaći na crtu Mandićevom savezu”, poručio je Vujović.

