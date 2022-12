Vujović: EU partneri potvrdili gaženje Ustava

Podgorica, (MINA) – Gaženje Ustava ne može voditi bilo kakvom održivom i stabilnom rješenju, i to su akterima pokušaja ustavnog puča jasno stavile do znanja Venecijanska (VK) i Evropska komisija (EK), kazao je generalni sekretar Socijaldemokratske partije (SDP) Ivan Vujović.

On je rekao da u SDP-u očekuju da se, nakon jasnog stava VK da neustavne izmjene Zakona o predsjedniku treba odbaciti, parlamentarna većina vrati ustavnom i demokratskom rješavanju krize, koje je jedino moguće organizovanjem hitnih vanrednih parlamentarnih izbora.

“Gaženje Ustava i ruganje sa demokratskim procedurama ne može voditi bilo kakvom održivom i stabilnom rješenju, i to su akterima pokušaja ustavnog puča jasno stavili do znanja i VK i EK”, kaže se u saopštenju.

Vujović je naveo da sada, nakon što je Crna Gora bespotrebno izgubila dragocjeno vrijeme da se spozna očigledna stvar, očekuju da se neće ići u dalje eksperimente i eventualno nove neustavne pokušaje, već da će se brzim izborima, kako to čini sav demokratski svijet, riješiti kriza.

“Demokratski front će, vjerujemo, imati priliku veoma brzo da ispuni ono što je najavio, a to je da zatraži vanredne parlamentarne izbore odmah nakon što neustavni zakon bude finalno odbačen”, rekao je Vujović.

Prema njegovim riječima, dogovor o održavanju izbora će sasvim sigurno otvoriti prostor i za rješavanje pitanja izbora sudija Ustavnog suda.

“Taj postupak je parlamentarna većina, jednako kao i onaj vezan za izmjene Zakona o predsjedniku, vodila u neskladu sa Ustavom, dobrom demokratskom praksom i na kraju dobrom namjerom da pravovremeno dođemo do funkcionalnog i cjelovitog Ustavnog suda”, kaže se u saopštenju.

