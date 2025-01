Vujović: Crnogorski mediji pokazali visoku profesionalnost

Podgorica, (MINA) – Crnogorski mediji su odgovornim pristupom spriječili širenje špekulacija i neprovjerenih informacija o tragediji na Cetinju, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Ona se zahvalila crnogorskim novinarkama i novinarima, urednicima i urednicama koji su, izvještavajući o tragediji na Cetinju, kako je ocijenila, pokazali visoku profesionalnost i poštovali etički Kodeks.

“Svojim odgovornim pristupom spriječili su širenje špekulacija i neprovjerenih informacija”, navela je Vujović u saopštenju.

Kako je dodala, crnogorski mediji su, izbjegavajući senzacionalizam, pokazali svijest o važnosti zaštite porodica preminulih od dodatne boli i osigurali prostor za dostojanstven oproštaj od njihovih najmilijih.

“Posebno želim istaknuti medije koji su ukinuli mogućnost komentarisanja vijesti o ovom tragičnom događaju”, navela .

Ona je apeovala na sve medije iz Crne Gore i regiona da u svojim izvještajima pokažu dodatni senzibilitet, posebno kada je riječ o osobi koja je počinila zločin.

“Odgovornim izvještavanjem možemo svi zajedno doprinijeti boljem razumijevanju razloga koji su doveli do ove tragedije, kako bismo izbjegli njihovo ponavljanje u budućnosti”, navela je Vujović.

Ona je zamolila sve građane koji se ovim povodom oglašavaju na društvenim mrežama da budu svjesni svoje odgovornosti i težine svojih riječi.

Neprihvatljivo je, prema riječima Vujović, događaj stavljati u nacionalni ili politički kontekst, jer to samo produbljuje podjele u društvu.

“Kao građani Crne Gore, moramo pokazati solidarnost i biti dio zajednice koja će zajedno prevazići ovu tugu. Zajedno, možemo pokazati snagu zajedništva u najtežim trenucima”, zaključila je Vujović.

