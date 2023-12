Vučurović: Ozbiljno razmisliti o izboru Markovića za vrhovnog državnog tužioca

Podgorica, (MINA) – Milorad Marković jedan je od vodećih pravnika u Crnoj Gori sa ekspertskim referencama koje su cijenjene van granica države, pa treba ozbiljno razmisliti o njegovom izboru za vrhovnog državnog tužioca, smatraju u Novoj srpskoj demokratiji (NSD).

Poslanik NSD Jovan Vučurović je, u izjavi dostavljenoj medijima, rekao da su upoznati sa činjenicama da je Marković jedan od vodećih pravnika u Crnoj Gori, sa važnim ekspertskim referencama koje su cijenjene i van granica države.

“U našim očima ima i značajnu prednost, a to je činjenica da nije nikada radio u tužilaštvu Crne Gore, koje je godinama kontaminirano uticajem organizovanog kriminala i političkim uticajem koji je imao bivši režim Mila Đukanovića”, kazao je Vučurović.

On je naveo da se to se ne odnosi na sve u tužilaštvu, ali da su takvi bili najprepoznatljiviji i na mjestima odlučivanja.

“Mislimo da o njegovom izboru treba ozbiljno razmisliti i klub poslanika NSD će imati svoj jasan stav o tom važnom pitanju, koji ćemo saopštiti nakon dodatnih konsultacija sa kolegama iz parlamentarne većine”, kazao je Vučurović.

On je naveo da je vrijeme za reforme u pravosuđu i odlučan obračun sa “kriminalnom hobotnicom koju su činili mafija i vrh bivšeg režima, i njihovim pomagačima u sudstvu, tužilaštvu, policiji i Agenciji za nacionalnu bezbjednost”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS