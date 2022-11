Vučković: Ubrzati rješavanje starih predmeta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sudovi treba da ubrzaju rješavanje starih predmeta, poručila je vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda, Vesna Vučković.

Ona je, na sastanku predsjednika svih crnogorskih sudova održanom u Budvi, kazala da su do 15. novembra ove godine sudovi imali ukupno u radu 118.131 predmet, od kojih je riješeno 65.657.

Vučković je rekla da stopa efikasnosti iznosi 82,4 odsto – broj predmeta u odnosu na priliv.

Iz Vrhovnog suda saopšteno je da su identifikovani sudovi koji imaju najveći broj predmeta starijih od pet godina.

“Obavezani su da izrade planove rješavanja starih predmeta, pristupe njihovom rješavanju u što kraćem roku i o tome redovno obavještavaju Vrhovni sud”, kaže se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda rekli su da je predmeta starijih od tri godine ukupno 5.251.

Kako su kazali, sudovi za prekršaje u radu su imali 90.155 predmeta.

Navodi se da su od tog broja riješena 40.163 predmeta, dok je na ime novčanih kazni naplaćeno skoro tri miliona EUR.

Vučković je obavijestila predsjednike sudova da su sudije Vrhovnog suda učestvovale u razgovoru sa predstavnicima Venecijanske komisije o Predlogu izmjena Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

Iz Vrhovnog suda kazali su da su predsjednici sudova razmotrili teme od značaja za rad pravosuđa, uključujući Izvještaj o radu u dosadašnjem periodu, a usvojeni su i zaključci čija realizacija će se dalje pratiti.

Navodi se da su, saglasno mjerama iz Strategije reforme pravosuđa, predsjednici sudova razmatrali pitanja disciplinske odgovornosti sudija.

“Zaključili su da je u daljem periodu potrebna proaktivna ocjena o tome da li je sudija osnovano sumnjiv da je izvršio disciplinski prekršaj, ili je učinio povredu Etičkog kodeksa sudija”, kaže se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda rekli su da je Vučković upoznala predsjednike sudova da je formirana zajednička radna grupa za izradu smjernica za primjenu Sporazuma o priznanju krivice, koju će činiti predstavnici sudstva i Državnog tužilaštva.

