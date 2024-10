Vučić: Ponosan sam na srpski narod u Crnoj Gori

Beograd, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je ponosan na srpski narod u Crnoj Gori i da je važno da su Srbi sačuvali svoj nacionalni identitet.

On je, gostujući na Radio Televiziji Srbije, poručio da će Srbija nastaviti da sarađuje sa Crnom Gorom što je bliže moguće.

“Imamo dobre odnose sa Crnom Gorom, ništa nažao i ništa loše nikada Crnoj Gori nijesmo učinili. To su naši partneri, nastavićemo da sarađujemo, što bliže moguće, to bolje”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje kakav uticaj može da ima rezultat popisa u Crnoj Gori.

On je kazao da je broj Srba na popisu porastao za 15,3 odsto.

Vučić je naveo da je srpski jezik dominantan u Crnoj Gori.

“I smijao sam se kada sam video u crnogorskim medijima koji su jednim dijelom svakako antisrpski, a ima i onih koji nijesu, kada je neki političar iz neke partije koja čak i nije poznata kao prosrpska, rekao da je za to da srpski jezik bude službeni jezik”, kazao je Vučić.

On je naveo “da je taj političar prokazan i napadnut od medija kao da je otprilike rekao da svahili treba da bude službeni jezik u Crnoj Gori, a ne jezik kojim govori najveći dio građana Crne Gore”.

Vučić je dodao da najveći broj građana Crne Gore govori srpskim jezikom, ali da se vodi takva kampanja protiv Srbije i srpskog naroda, u cijelom regionu već 30 godina.

“Da samo ako si anti-Srbin si demokrata, građanske orijentacije i možeš da budeš uspješan”, naveo je Vučić.

On je poručio da je važno da su Srbi sačuvali svoj nacionalni identitet i da je ponosan na srpski narod u Crnoj Gori.

