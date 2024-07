Vučić: Nijesam inicirao Rezoluciju o Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nije inicirao Rezoluciju o Jasenovcu koja je usvojena u crnogorskom parlamentu i dodao da u vezi sa tim dokumentom nijednom nije pozvao crnogorske lidere.

Vučić je to rekao nakon sjednice kolegijuma Generalštaba Vojske Srbije, komentarišući pisanje hrvatskih medija da se iza Rezolucije o Jasenovcu krije njegov plan da napravi u Crnoj Gori srpsku Bjelorusiju.

On je kazao da iz crnogorskog rukovodstva govore stranim predstavnicima da je Rezolucija o Jasenovcu donijeta pod pritiskom Beograda, a pritom, kako je naveo, ne izgovaraju njegovo ime “jer bi to bila laž”.

„Žele da navedu svakoga da sam to ja. Pitam predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Vlade Crne Gore, da li sam ih ikad pozvao telefonom da pitam i da li je moja ideja bila rezolucija o Jasenovcu, kažite i nemojte više da obmanjujete javnost“, rekao je Vučić.

Kako je naveo, treba da kažu da li je bila ideja da se objasni narodu u Crnoj Gori poslije prihvatanja „sramne Rezolucije o Srebenici“, da pronađu nešto na čemu će da se izvuku.

„Kada sam vidio Spajića, pitao sam ga šta će te da radite s tim. Rekao mi je – da, da usvajamo, najnormalnije“, naveo je Vučić.

Kako je rekao, nijednom nije pozvao ni Milatovića, ni Spajića, ni Mandića.

Vučić je dodao da nije on inicirao ideju o Rezoluciji o Jasenovcu.

On je pitao da li se crnogorski lideri stide Rezolucije koju su donijeli.

„Ne mislim da je ta rezolucija loša, nego ona prethodna koju ste donosili, a te ne vidim da se stidite“, rekao je Vučić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS