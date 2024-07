Vojska će pomagati policiji u nadzoru granice

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) pomagaće policijskim snagama u nadzoru granice, prevenciji ilegalnih prelazaka i svim drugim aktivnostima koje doprinose očuvanju javnog reda i mira, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

Iz Ministarstva odbrane su saopštili da su se Krapović i načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević sastali sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem i direktorom policije Zoranom Brđaninom, kako bi razmotrili modele angažovanja pripadnika VCG u cilju podrške Upravi policije u zaštiti državne granice.

„Krapović je istakao da će VCG, shodno odlukama Savjeta za odbranu i bezbjednost od 19. jula, pružiti potrebnu podršku policijskim snagama u nadzoru granice, prevenciji ilegalnih prelazaka i svim drugim aktivnostima koje doprinose očuvanju javnog reda i mira“, navodi se u saopštenju.

On je poručio da je njihova zajednička misija da spriječe ilegalne aktivnosti i osiguraju bezbjednost građana.

Prema riječima Krapovića, angažovanje vojnih snaga u tim aktivnostima nije samo reakcija na trenutne izazove, već i dio dugoročne strategije za očuvanje bezbednosti i stabilnosti Crne Gore.

„Sagovornici su razmotrili trenutnu bezbjednosnu situaciju i saglasili se o neophodnim koracima kako bi se odgovorilo svim izazovima, posebno imajući u vidu migrantsku krizu i aktuelnu turističku sezonu“, kaže se u saopštenju.

Lazarević je rekao da će angažovanje vojnih snaga biti sprovedeno u skladu sa zakonskim okvirima i procedurama.

On je kazao da će sve aktivnosti biti koordinisane između VCG i Uprave policije, kako bi se postigli maksimalni rezultati.

Šaranović je naglasio važnost bliske saradnje ministarstava unutrašnjih poslova i odbrane.

“Neophodno je da sve državne institucije rade zajedno kako bi očuvali sigurne granice“, kazao je Šaranović.

Kako je rekao, zajedničko djelovanje Uprave policije i VCG predstavlja ključni korak ka postizanju tih ciljeva.

Brđanin je istakao da mješovite granične patrole pripadnika VCG i Uprave policije daju dobre rezultate još od 2018. godine, od kada postoji takav vid saradnje u zaštiti granica Crne Gore.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, dogovoreno da će pripadnici VCG učestvovati u zajedničkim patrolama sa policijskim snagama duž granice.

„Ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane će nastaviti da blisko sarađuju i koordiniraju aktivnosti, kako bi se osigurala maksimalna efikasnost u zaštiti državnih granica i očuvanju bezbjednosti građana“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS