Vojinović: Stvoreni uslovi da časovi traju 45 minuta, poštovaćemo preporuke nadležnih

Podgorica, (MINA) – U školama u Crnoj Gori stvoreni su uslovi da časovi u novoj školskoj godini traju 45 minuta, ali će Ministarstvo prosvjete ispoštovati preporuke zdravstvenih vlasti, rekao je resorni ministar Miomir Vojinović.

On je, u intervju pod nazivom Nova školska godina – šta nas čeka i jesmo li spremni, kazao da smatra da je to jedini mogući način da se vrati ono što je u određenoj mjeri izgubljeno skraćivanjem časova na 30 minuta.

Vojinović je bio gost prvog online intervjua, kojim udruženje Roditelji i agencija MINA počinju realizaciju projekta Roditelji između činjenica i mišljenja.

„U ovom trenutku stvoreni su uslovi da nastava počne onako kako smo planirali, ali moraćemo da ispoštujemo glas struke, Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja“, naveo je Vojinović.

Ministarstvo je, kako je istakao, dužno da slijedi ono što je na prvom mjestu, a to je zdravlje učenika.

„U ovom trenutku vjerujem da ćemo, uz poštovanje zdravstvenih mjera, moći držati nastavu onako kako svi želimo, a to je 45 minuta“, ponovio je

Vojinović.

On smatra da je osnovni nedostatak sistema učenja na daljinu bilo to što nije postojala interaktivnost.

Vojinović je naglasio važnost digitalizacije obrazovnog sistema.

„Postoje ruralna područja, posebno na sjeveru, koja imaju velikih problema kako organizovati nastavu, prosto uzimajući u vidu činjenicu da postoje škole koje nemaju internet konekciju“, kazao je Vojinović.

On je poručio da ništa ne može zamijeniti direktni odnos nastavnika i učenika, učionicu i ono što se postiže interaktivnošću.

Vojinović je, govoreći o problemu prebukiranosti škola, naveo da se on prvenstveno odnosi na gradske škole.

„Sa druge strane, imamo ogroman broj ruralnih područja gdje su školske prostorije prazne“, rekao je Vojinović i poručio da je problem prebukiranosti sistemski i da ga ne može rješavati samo Ministarstvo prosvjete.

On je kazao da su to problemi decenijske prirode, ali da se u proces rješavanja objektivnih problema mora ući.

„Imamo nekoliko škola koje se grade, a trebalo je da budu završene do sada“, dodao je Vojinović.

On je naveo da je predviđeno da u najskorije vrijeme Podgorica dobije četiri nove škole – tri za osnovno obrazovanje i gimnaziju.

„Želim da pružim, skupa sa kolegama, profesionalni maksimum da bih pomogao da proces obrazovanja krene uzlaznom putanjom“, poručio je Vojinović.

Na pitanje o statusu Osnovne škole (OŠ) „Vladimir Nazor“, Vojinović je kazao da je idejni projekat završen, da tokom naredne sedmice očekuju odobrenje od glavnog arhitekte i da se poslije toga očekuje raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta.

„U ovom trenutku ne mogu reći kada će škola biti završena“, naveo je Vojinović.

On je dodao da prostorije kasarne u Maslinama definitivno više nijesu opcija.

„Po saznanjima da postoji mogućnost da se tu odvija nastava, uputio sam zvaničan dopis i razgovarao sa kolegom Konjevićem. Dobio sam informaciju da je jednostavno nemoguće održavati nastavu u tim prostorijama zbog određenih razloga“, rekao je Vojinović.

On je dodao da je istog trenutka kada je stupio na dužnost, razgovarao sa direktoricom škole, Savjetom roditelja i da su imali više sastanaka.

„Ne želim da se vraćam na činjenicu da je propalo 18 mjeseci, a da se u tom pravcu nije ništa radilo“, naveo je Vojinović.

Upitan o zahtjevu roditelja djece koja pohađaju nastavu u OŠ „Milorad Musa Burzan“ da mlađa djeca idu ujitru u školu da bi popodne proveli što više vremena sa roditeljima, on je kazao da je upoznat sa peticijom roditelja i da su se obraćali i Ministarstvu prosvjete.

Vojinović je rekao da je organizacija rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama u nadležnosti direktora.

„Sugerisali smo i naša intencija jeste da se takvi i slični problemi rješavaju dogovorom između uprava škola i predstavnika Savjeta roditelja kako bi se pronašao najbolji mogući model“, naveo je Vojinović.

On je govorio i o materijalnom statusu prosvjetnih radnika, navodeći da oni zaslužuju bolji položaj i adekvatnu nagradu za ogroman trud i rad.

Vojinović je podsjetio da je Ministarstvo formiralo komisiju sa Sindikatom prosvjete u vezi sa izmjenama granskog kolektivnog ugovora.

„Vjerujem da će doći do njih“, naveo je Vojinović, dodajući da je obrazovanje stub svakog društva.

On je kazao da je kvalitet udžbenika u Crnoj Gori u rangu sa kvalitetom udžbenika u okruženju.

U izradu udžbenika, kako je dodao Vojinović, uključeni su naučni radnik, praktičar, psiholozi i pedagozi.

„U tom pravcu je ispoštovan profesionalni standard, i taj proces ne razlikuje se puno od zemalja u okruženju. On ne traje dan ili mjesec, već obično minimum 18 mjeseci“, rekao je Vojinović.

Govoreći o problemu vršnjačkog nasilja, on je kazao da mora postojati najšira moguća saradnja Ministarstva sa gradom, Upravom policije, centrima za socijalni rad, kako se ne bi desilo da komisija za borbu protiv vršnjačkog nasilja ostane samo mrtvo slovo na papiru.

Problem vršnjačkog nasilja, kako je dodao, može biti i posljedica nekih dešavanja u društvu.

„Problem je ozbiljan, može se riješiti isključivo ukoliko svi subjekti budu u kontinuitetu radili“, istakao je Vojinović.

U okviru projekta Roditelji između činjenica i mišljenja, koji finansiraju Evropska unija u Crnoj Gori i Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, udruženje Roditelji i agencija MINA će se baviti temama iz oblasti obrazovanja, koje treba da pomognu roditeljima da steknu jasniju sliku o problemima na koje često ukazuju.

