Vodovod: Restrikcije u Podgorici kako bi obezbijedili vodu za Kuće Rakića

Podgorica, (MINA) – Podgorički Vodovod uvešće od danas sedmosatne restrikcije u više djelova grada, kako bi se obezbijedila voda potrošačima u naselju Kuće Rakića.

Kako je saopšteno iz Vodovoda, bez vode će narednih dana, od 23 sata i 30 minuta do šest sati i 30 minuta, ostajati potrošači u bulevarima Vojvode Stanka Radonjića, Save Kovačevića i Mitra Bakića, u ulici 4. jula, kao i u naselju Balijače.

Iz tog preduzeća su kazali da će restrikcije trajati sve do poboljšanja hidro-meteorolške situacije.

“Navedenim prekidima se obezbjeđuje voda za piće potrošačima u naselju Kuće Rakića, koji već duži vremenski period nemaju vode. Molimo sve potrošače da u narednim danima pokažu solidarnost i razumijevanje za navedenu situaciju”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS