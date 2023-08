Vodiči za dojenje u svim crnogorskim porodilištima

Podgorica, (MINA) – Svim porodilištima u Crnoj Gori biće uručeni Vodiči za dojenje s ciljem adekvatnog informisanja i pripreme porodilja, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su kazali da su predstavnice Komiteta za podršku dojenju pri Ministarstvu, uručenjem Vodiča za dojenje porodilištu Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), započele obilazak porodilišta u zdravstvenim ustanovama, kako bi svakoj od njih predale vodiče.

„Povodom Svjetske sedmice dojenja, koja se obilježava od 1 do 7. avgusta, Vodiči će biti uručeni KCCG, kliničko-bolničkim centrima u Beranama i Kotoru, kao i svim porodilištima u zemlji, kojih ima osam“, kaže se u saopštenju.

Ažuriranu verziju Vodiča, kako se navodi, izradile su vršnjačke savjetnice za dojenje Udruženja Roditelji u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Komitetom, a uz podršku UNICEF-a i Evropske unije u Crnoj Gori.

Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Slađana Ćorić kazala je da su prioriteti tog resora unapređenje pristupa zdravstvenoj zaštiti od najranijeg doba, i da je u skladu sa tim ciljem, a uz podršku UNICEF-a, oformljen Komitet za podršku dojenju.

„Njegov glavni cilj je unapređenje zdravlja majki, novorođenčadi i odojčadi i od svog osnivanja radi na podršci dojenju i zdravom okruženju”, rekla je Ćorić.

Kristina Mihailović iz Udruženja Roditelji kazala je da će Vodič biti na raspolaganju u svim porodilištima, kako bi majke dobile tačne i provjerene informacije i bile pripremljenje za dojenje.

„Presudno je važno i da dobiju ispravan savjet i potrebnu podršku od prvog dana bebinog života, počev od porodilišta do savjetovališta. Nadamo se da će u narednom periodu ta dva cilja biti ujedinjena i da ćemo imati konkretne pomake u ovoj oblasti“, poručila je Mihailović.

Svjetska sedmica dojenja obilježava se više od tri decenije u više od 170 zemalja svijeta tokom prve sedmice avgusta.

Iz Ministarstva zdravlja su podsjetili da je svjetska alijansa za podršku dojenju pokrenula tu kampanju kako bi skrenula pažnju na značaj dojenja, istakla njegove prednosti i obezbijedila podršku u cijelom svijetu.

Kako su kazali, ovogodišnja tema Svjetske sedmice dojenja je “Dojimo i radimo, učinimo to mogućim!”.

Iz Ministarstva su rekli da je njen glavni cilj apel državama da produže porodiljsko odsustvo na najmanje 18 sedmica, a idealno na više od šest mjeseci.

„Kampanjom se pozivaju i poslodavci da radno okruženje nakon tog perioda prilagode majkama kako bi mogle da doje svoje bebe do kad god to žele“, dodaje se u saopštenju.

