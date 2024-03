Vlada smijenila Brđanina na telefonskoj sjednici

Podgorica, (MINA) – Vlada je večeras, na telefonskoj sjednici, razriješila direktora Uprave policije Zorana Brđanina. Razrješenje Brđanina prethodno je, na društvenoj mreži X, najavio premijer Milojko Spajić. „Imajući u vidu da Uprava policije, kao organizaciona jednica MUP-a, koja vrši poslove u skladu sa zakonom o unutrašnjim poslovima, ne može ostati bez sistema rukovođenja, konstatujemo da će mandat direktora policije prestati zaključno na dan 12. marta“, naveo je Spajić. On je kazao da će zadužiti ministra unutrašnjih poslova da raspiše javni poziv za vršioca dužnosti direktora policije od 4. do 10. marta, što je, kako je naveo, u skladu sa dogovorom sa posljednje sjednice Vlade. „Kako bi proces izbora bio što inkluzivniji i transparentniji i da bi odagnali bilo kakve sumnje u politizaciju te funkcije“, dodao je Spajić. Kako je kazao, nakon završenog javnog poziva, ministar je dužan da za sjednicu Vlade 12. marta dostavi izvještaj o sprovodenom javnom pozivu. „I spisak svih prijavljenih lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom, a sve u cilju izbora najboljeg kandidata koji će se uhvatiti u koštac sa teškim zadatkom reforme policije“, naveo je Spajić.

(kraj) gop

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS