Vlada podržava izgradnju spomen-obilježja Baju Pivljaninu

Podgorica, (MINA) – Vlada Crna Gore podržaće inicijativu nevladinog udruženja “Bajovo ognjište” da se u Plužinama, u mjestu Rudinice, podigne spomen-obilježje istorijskoj ličnosti Baju Pivljaninu, rekao je premijer Milojko Spajić.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, on je danas razgovarao sa predsjednikom Upravnog odbora udruženja “Bajovo ognjište” Radenkom Damjanovićem, koji je predstavio urbanističko-arhitektonsko rješenje spomen-obiljžja.

„Sinergija inicijatora, lokalne zajednice i Vlade primjer je dobrog modela realizacije projekata posvećenih očuvanju istorijskog nasljeđa i kulturne baštine Crne Gore“, kazao je Spajić.

Damjanović je rekao da je udruženje “Bajovo ognjište” obezbijedilo najbolju lokaciju i idejno rješenje skulpture, koje je dobilo široku podršku stručne i laičke javnosti.

On je dodao i da su finansirali Glavni arhitektonski projekat uređenja prostora, kao i da su sprovedene sve procedure predviđene zakonskim propisima.

„Uvjeren sam da će zajedničkim naporima Udruženja, Vlade i Opštine, ovaj projekat biti uspješno realizovan, a rodno mjesto pivskog junaka dobiti značajno obilježje”, rekao je Damjanović.

On je naveo da će spomenik visine četiri metra, sa pratećim brijegom, postamentom, amfiteatrom i stepeništem biti reprezentativan i sa dosta simbolike.

